Gasperi (Segreteria PCI Colline Metallifere): "La telefonia mobile, un disastro!"

Massa Marittima: «In relazione ai disguidi che si sono succeduti con la Telefonia mobile sul territorio delle Colline Metallifere, nei giorni precedenti - dichiara Daniele Gasperi della Segreteria PCI Colline Metallifere, siamo perfettamente in linea e in accordo con le iniziative che hanno intrapreso i Sindaci, perlomeno hanno constatato che esiste un problema, ne prendiamo atto. Ci preme però rafforzare e allargare il discorso su altre zone del territorio, che sono costantemente prive di segnale come la zona delle Capanne e la zona di La Pesta, che si trovano, per quanto riguarda tale servizio, senza copertura e che oltre ad uso privato, non riescono a contattare i servizi essenziali o qualsiasi uso di computer. Quindi ben vengano sollecitazioni da parte delle Amministrazioni, ma magari cerchiamo di risolvere anche i problemi di zone periferiche che necessitano di un uso fondamentale e che certamente non usufruiscono di un servizio utile. Oltremodo le risposte dell'azienda sono molto irrispettose nei confronti dei Comuni e di chi deve utilizzare un servizio a pagamento e quindi riteniamo giusto che siano attivate tutte le procedure affinché si giunga a una risoluzione definitiva!»







