Grosseto: È per domani - 6 dicembre alle 18:00 - l’appuntamento organizzato dalla Ciclofficina Ruote Libere presso la Libreria Quanto Basta in Piazza della Palma a Grosseto, che vedrà la proiezione del documentario Garibaldi – l’Eco-giro dei due mondi del regista Luca Deravignone evento speciale del Clorofilla Film Festival.



Il Giro d’Italia percorre tutti gli anni il nostro Paese, mostrandone i paesaggi nelle lunghe ore di dirette quotidiane. Un veicolo di promozione straordinario, in mondovisione, per tre settimane. Agli addetti ai lavori che seguono la corsa viene fornito un almanacco, chiamato “Garibaldi”. Contiene gli albi d’oro e le storie di ciclismo legate ad ogni tappa, ma racconta anche altro: la morfologia dei territori da scoprire, le bellezze storiche e naturalistiche da documentare. Partendo da questo spunto, Guido Foddis – direttore della testata giornalistica La Repubblica delle Biciclette, ideatore del “Festival del Ciclista Lento” e soprattutto cronista inviato al Giro d’Italia dal 2008 – racconta una storia parallela che si svolge dentro la corsa ciclistica, tappa dopo tappa. È la storia di chi va “a vedere il Giro” per farsi inquadrare dalla TV, per accompagnare il nonno appassionato, per collezionare le borracce, per far sapere al pubblico sul divano che una fabbrica sta chiudendo, per promuovere il proprio territorio o la propria attività di guida cicloturistica, per vedere quanto ci mettono i campioni a percorrere la salita che ha appena pedalato… o più semplicemente “perché ci vanno tutti”.

L’Eco-Giro dei due mondi è un video-almanacco che fotografa l’Italia attraversata dal Giro nel 2021. Un’Italia diversa dai Giri precedenti e da quelli futuri.

Un’Italia che cerca di scrollarsi di dosso la paura per la pandemia, che si scopre troppo piena di plastica e troppo poco a misura di bicicletta.

Tappa dopo tappa, da nord a sud, il documentario racconta, attraverso la voce dei campioni del ciclismo e del suo popolo, quali sono i desideri, le aspirazioni, le preoccupazioni, le delusioni di una nazione. Consegnando questi messaggi nella bottiglia alle future generazioni, perché cerchino di comprenderci e, si spera, anche di perdonarci.

Gli interventi saranno tenuti da Luca Deravignone, Guido Foddis, Angelo Fedi per Fiab Grosseto Ciclabile e da alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale di Grosseto.

Nell’ottica di un percorso di sensibilizzazione rispetto ai temi della mobilità sostenibile e accessibile questo è il primo di una serie di eventi che la Cooperativa Melograno, attraverso la Ciclofficina Ruote Libere e la collaborazione con le realtà grossetane e l’amministrazione comunale, organizzerà sul territorio. Gli eventi sono gratuiti e aperti a tutti.