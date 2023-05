Attualità A gara la gestione dei servizi per il pubblico dell’intero sistema museale comunale 1 maggio 2023

1 maggio 2023 128

128 Stampa



Redazione Comune di Sorano ha messo a gara la gestione dei servizi per il pubblico dell’intero sistema museale comunale (parco Archeologico, musei, punti informazione turistica locale)

Sorano: La gara si svolge con la procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del Dlgs 50 del 2016. La stazione appaltante è il Comune di Sorano, area cultura e turismo (telefono o564 633023 interno 7, La stazione di committenza è l’Unione dei Comuni Montani delle Colline del Fiora Ufficio Cua (centrale unica appaltante, telefono 0564 616039 interno 1) la gara si svolgerà in modalità telematica, le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute esclusivamente del mezzo del sistema telematico di acquisto regionale Start. Il bando di gara è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 29 marzo 2023 V Serie Speciale Contratti pubblici numeri 37 e sul Profilo della Centrale Unica di Committenza presso l’Unione dei Comuni delle Colline del Fiora e sul Profilo della Amministrazione Committente Comune di Sorano e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La documentazione amministrativa e quella relativa all’offerta tecnica ed economica dovranno essere presentate telematicamente entro il termine indicato su Start.

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità A gara la gestione dei servizi per il pubblico dell’intero sistema museale comunale A gara la gestione dei servizi per il pubblico dell’intero sistema museale comunale 2023-05-01T08:00:00+02:00 209 it A gara la gestione dei servizi per il pubblico dell’intero sistema museale comunale. Comune di Sorano ha messo a gara la gestione dei servizi per il pubblico dell’intero sistema museale comunale (parco Archeologico, musei, punti informazione turistica) PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2021/01/04/20210104090850-386c6534.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2021/01/04/20210104090850-386c6534.jpg Maremma News Grosseto, Mon, 01 May 2023 08:00:00 GMT