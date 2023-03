Gallerie Uffizi: Mazzeo su riconoscimento World Art Awards

Il presidente del Consiglio regionale leggendo la classifica del sito internazionale che ogni anno seleziona le 20 attrazioni, tra gallerie e musei, più affascinanti al mondo. Plauso al lavoro fatto dal direttore Eike Schimdt già nel progetto Toscana 2050



Firenze: Le Gallerie degli Uffizi sono il ‘miglior museo italiano al mondo’ nel 2023 e tra i venti musei top del pianeta. Il doppio riconoscimento arriva dal sito Internazionale American Art Awards, che ogni anno seleziona i 20 spazi più affascinanti, tra gallerie e musei, al mondo.



“Questa doppietta ci riempie di orgoglio. Conferma la Toscana come punto di riferimento nazionale ed internazionale” dichiara il presidente del Consiglio regionale anche attraverso un post sul suo profilo facebook. “La nostra regione – continua il presidente - ha un patrimonio artistico e culturale che non ha eguali al mondo, sia nelle sue città d'arte sia nei piccoli borghi diffusi sul territorio.

Nostro compito è proteggere e valorizzare sempre di più questo immenso patrimonio perché è proprio su queste radici che possiamo costruire il nostro futuro”.

Mazzeo plaude anche al lavoro fatto da Eike Schimdt, direttore Gallerie degli Uffizi: “A nome di tutto il Consiglio regionale voglio ringraziarlo per lo straordinario impegno profuso e sono grato e orgoglioso che faccia parte del gruppo Toscana 2050, il progetto che ho fortemente voluto per immaginare come e cosa sarà la Toscana tra trent’anni. Il suo apporto, unito a quello delle altre dieci intelligenze femminili e maschili che si sono rese disponibili, sono certo disegnerà un volto nuovo e più bello per la nostra bellissima regione, sempre attenta e disponibile al dialogo su ogni tema di interesse di cittadine e cittadini”.