Gaia, un'assistente virtuale per visitatori Museo di storia naturale della Maremma

Informazioni, prenotazioni e accessi più efficienti grazie alla tecnologia interattiva



Grosseto: Per il Museo di storia naturale della Maremma è una svolta tecnologica. A servizio della struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura arriva un totem interattivo con un'assistente virtuale – Gaia – al servizio dei visitatori. Un progetto a cura di Rama, a capo dell'associazione temporanea d'imprese che dall'inizio dell'anno gestisce il museo, che verrà presto sviluppato con altri importanti enti territoriali anche nell'area di proprietà di Rama davanti al centro visite del Parco naturale della Maremma: le due realtà saranno quindi accomunate da una rete di ultima generazione che arricchisce così realtà culturali già unite dalla tutela e valorizzazione naturalistica e paesaggistica.





Il totem, dotato di schermo touch screen e multi touch, è installato in prossimità dell’ingresso del Museo di storia naturale della Maremma, in piazza della Palma, nel pieno centro storico di Grosseto. L'assistente virtuale Gaia è multilingue (intanto l'italiano e l'inglese, ma con la possibilità di “parlare” fino a nove lingue) e potrà fornire tutte le informazioni sul museo: dagli orari di apertura al calendario degli eventi, dal costo dei biglietti alle prenotazioni, oltre a mostrare piccole anteprime (ad esempio video e foto) di ciò che i visitatori potranno trovare all'interno della struttura museale. Ma non solo: il totem, attraverso una tecnologia di ultima generazione e a una telecamera ad alta risoluzione, sarà in grado anche di interagire verbalmente con i passanti nel raggio di 3 metri. E tutto ciò indipendentemente dagli orari di apertura del museo, consentendo così di prenotare il biglietto anche quando il personale interno non è in servizio. Inoltre il servizio Voip abbinato al totem è programmato per interfacciarsi direttamente con il centralino del museo: così l'assistente virtuale sarà in grado di rispondere agli utenti che contattano telefonicamente il museo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

«Questo totem di ultima generazione – dichiarano il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e l'assessore alla Cultura Luca Agresti – non rappresenta soltanto una nuova modalità per scoprire i tesori raccolti all'interno del museo cittadino di storia naturale, ma anche una soluzione per aiutare tutti coloro che scelgono di addentrarsi nelle sue sale. In questo modo la tecnologia si unisce alla cultura, promuovendola e mostrandola in una luce del tutto nuova. Ci auguriamo che questo strumento possa attrarre i più giovani così da favorire un maggiore afflusso di visitatori».

«I nostri musei continuano a crescere dal punto di vista della qualità dell'offerta e dei servizi ai visitatori – dichiara il presidente di Fondazione Grosseto Cultura, Giovanni Tombari –: grande attenzione in questo caso viene dedicata alla tecnologia, rendendo il Museo di storia naturale della Maremma ancora più efficiente e di conseguenza più attrattivo. Il salto di qualità tecnologico era proprio uno degli obiettivi che ci eravamo posti per il 2023 e la realizzazione di questo progetto contribuisce a raggiungerlo. Il nostro Museo di storia naturale della Maremma, che già rappresenta un punto di riferimento nazionale e internazionale per la comunità scientifica e in particolare nell'ambito della Citizen science, è così ulteriormente valorizzato».

«L'offerta culturale e didattica del nostro museo – dichiara il direttore del Museo di storia naturale della Maremma, Andrea Sforzi – merita di essere fruita dal pubblico più ampio possibile. Accogliamo perciò con il massimo favore la dotazione tecnologica che Rama ci mette a disposizione. Il totem digitale renderà il sistema delle prenotazioni ancora più efficace, andando inoltre a rafforzare anche gli strumenti di promozione della nostra struttura: consentirà infatti di attirare l'attenzione in maniera ancor più immediata su ciò che offre il museo, invitando e informando i visitatori attraverso immagini, video e tutte le informazioni utili sul contenuto delle sale e sugli eventi che organizziamo, ospitiamo e promuoviamo. Un servizio a disposizione dell'intera comunità, dai grossetani ai turisti».

«L’installazione del totem con assistente virtuale al Museo di storia naturale della Maremma – dichiara il presidente di Rama, Guido Delmirani – è un ulteriore step che compie Rama spa per creare un’infrastruttura logistica e digitale a servizio del territorio nella provincia di Grosseto. Infatti, dopo l’acquisizione dell’area davanti al centro visite del Parco Naturale della Maremma ad Alberese, in cui Rama spa sta sviluppando un progetto di “Punto di interesse territoriale” a favore dell’interscambio modale e della mobilità leggera, i Totem con assistente virtuale saranno un elemento cardine per fornire agli utenti, ai turisti ed ai cittadini, le informazioni più importanti del territorio in cui si trovano».

Nelle foto: la presentazione dell'assistente virtuale Gaia all'ingresso del Museo di storia naturale della Maremma