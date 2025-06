Gaia accende piazza Dante per l’ultima serata di “GRande estate”

Sabato 28 giugno, alle 21.30, l’energica e talentuosa cantante sale sul palco della manifestazione promossa dal Comune di Grosseto e sostenuta da Conad “Persone oltre le cose”. Musei e negozi aperti in centro storico e spazio prodotti del territorio con le iniziative di “CentriAmo Grosseto”.

Grosseto: La musica, la voce e l’energia di Gaia arrivano a Grosseto, in piazza Dante, sabato 28 giugno, alle 21.30 per concludere “GRande estate”, la manifestazione promossa dal Comune di Grosseto, attraverso l’assessorato al Turismo e realizzata con il contributo di Conad “Persone oltre le cose” come sponsor principale.

Forte del successo di “Chiamo io chiami tu”, brano tra i più ascoltati alla radio dopo il Festival di Sanremo, Gaia porta a Grosseto e brani del suo nuovo album “Rosa dei venti”, oltre alle hit che l’hanno resa famosa, come “Sesso e samba”, con Tony Effe, vero tormentone della scorsa estate.

Gaia, all’anagrafe Gaia Gozzi, nasce nel 1997 da madre brasiliana e padre italiano, cresce nella provincia mantovana per poi trasferirsi a Milano per inseguire il suo sogno. Sin da bambina si appassiona alla musica, crescendo in una casa in cui risuonavano le note di Jorge Ben Jor e Caetano Veloso, sempre in buona compagnia di Vasco. Nota al grande pubblico dall’edizione di X-Factor 2016, ha vinto il talent “Amici” nel 2019 per poi avviare una carriera che, con tre album all’attivo, non pare conoscere battute di arresto.

Col passare degli anni Gaia sente sempre più la necessità di ampliare gli orizzonti sonori che l’hanno accompagnata nei primi anni della sua vita e inizia un percorso di ricerca musicale fino ad arrivare ad una nuova consapevolezza artistica e una direzione musicale che finalmente la racconta in modo fedele e sincero, portandosela dietro ancora oggi.





Le altre iniziative. In occasione di “GRande estate” saranno aperti in via straordinaria, dalle 21 alle 24 i musei Maam, di Storia naturale della Maremma, il Polo culturale Le Clarisse. Inoltre, l’associazione “CentriAmo Grosseto”, centro commerciale naturale, con il supporto di Ascom e Confesercenti, promuove l’apertura straordinaria dei negozi aderenti, l’illuminazione delle vetrine e la possibilità di gustare prodotti tipici del territorio per un aperitivo o una apericena nei bar e nei ristoranti, prima dell’inizio degli eventi (per maggiori informazioni sugli esercizi aderenti è possibile fare riferimento ai canali Social dell’associazione: Fb Centriamo Grosseto https://www.facebook.com/profile.php?id=61563564561597 e Instagram Centriamo_grosseto https://www.instagram.com/centriamo_grosseto/).

Informazioni utili. L’ingresso in piazza Dante è libero e gratuito, fino al raggiungimento della capienza massima consentita e lo spettacolo avrà inizio alle 21.30. Le persone con diverse abilità che desiderano assistere possono rivolgersi agli operatori delle organizzazioni di volontariato locale (C.b. Grifone, Misericordia, Croce Rossa, La Racchetta e Vab), deputate all’assistenza della popolazione, presenti negli ingressi in piazza e riceveranno accompagnamento e assistenza. Inoltre, per tutte le date di “GRande estate”, al piano terra del Municipio, il Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta allestirà una sala nursery, con fasciatoio e poltrona allattamento e la presenza di un operatore, per garantire un servizio aggiuntivo gratuito alle famiglie presenti.