Gabriella Anna Maria Cartella protagonista del progetto europeo BRICKS a Tbilisi in Georgia

Un’importante esperienza internazionale ha visto protagonista Confartigianato Imprese Grosseto grazie alla partecipazione della Maestra Artigiana e Presidente degli Orafi di Confartigianato Imprese Grosseto Gabriella Anna Maria Cartella nel progetto europeo BRICKS – Building Bridges, Building Skills: Enhancing Adults Nonformal Craft Education for Sustainable Cultural Transmission, finanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione Europea.

Grosseto: “Questo progetto ha l’obiettivo di analizzare e valorizzare l’educazione non formale nel settore dell’artigianato artistico in Europa in generale e in Italia grazie alla presenza di Artex. In questo contesto il ruolo dei Maestri Artigiani toscani è sicuramente fondamentale e la loro esperienza nell’educazione e nella formazione porta valore aggiunto al progetto. Le missioni all’estero – come questa a Tbilisi - e i meeting di progetto danno inoltre ai maestri artigiani toscani l'occasione per ampliare le proprie conoscenze artistiche, personali e culturali. Lo scambio porta sempre a un arricchimento, per questo come Centro per l’Artigianato artistico e tradizionale della Toscana siamo impegnati nel rafforzare le reti e le relazioni internazionali” commenta Elisa Guidi di Artex.

“Questa esperienza ha rappresentato un’occasione di grande valore, professionale e umano – commenta Gabriella AM Cartella - Tbilisi ci ha accolto con calore e curiosità, permettendoci di immergerci nelle tradizioni locali, nei processi di trasmissione dei saperi e nelle dinamiche formative non formali. Il progetto BRICKS rappresenta un primo passo concreto verso una rete europea dell’artigianato, in grado di valorizzare le competenze, le storie e la cultura delle piccole realtà locali. Un percorso che condivido pienamente, perché è attraverso la formazione e lo scambio che possiamo davvero mantenere viva l’anima dei mestieri d’arte.”

“Confartigianato Imprese Grosseto grazie alla partecipazione a questo progetto - afferma Mauro Ciani segretario generale di Confartigianato Imprese Grosseto - rinnova con orgoglio il proprio impegno nella promozione della cultura artigiana e nella valorizzazione delle figure professionali che, come Gabriella AM Cartella, ne rappresentano l’eccellenza a livello europeo.”

Dal 14 al 18 luglio 2025, Gabriella AM Cartella ha partecipato alla tappa georgiana del progetto, ospitata a Tbilisi, dove ha rappresentato l'artigianato grossetano nel cuore di un confronto internazionale tra esperti del settore e formatori provenienti da tutta Europa.

Il progetto BRICKS, coordinato da Mad’in Europe (Belgio) in partenariato con GACC – Georgian Arts & Culture Centre Foundation (Georgia), National Museum in Gdańsk (Polonia) e Artex (Italia), mira a rafforzare l’educazione non formale per adulti nel campo dell’artigianato artistico e tradizionale, promuovendo la trasmissione sostenibile dei saperi e delle competenze culturali.

Cinque intense giornate di incontri (14–18 luglio) hanno visto Gabriella Cartella protagonista di confronti, pianificazioni e cooperazioni future. Durante la missione, ha portato il suo contributo non solo in qualità di Maestra Artigiana – titolo ottenuto dalla Camera di Commercio di Grosseto nel marzo 2024 – ma anche di formatrice, illustrando il proprio percorso professionale e il modello formativo del progetto Bottega Orafa: arti e mestieri, avviato da Formimpresa e Confartigianato Imprese Grosseto nel 2021 per avvicinare scuola e impresa.

Nel corso della visita, Gabriella ha preso parte a una serie di esperienze formative e culturali, come: l’ISTORIALI Show Room, impresa sociale impegnata nella salvaguardia dell’artigianato georgiano; i laboratori presso lo studio di ceramica ESTIA; l’azienda di arredamento KASTA Furniture Materials, attiva nella formazione artigianale per giovani e adulti; i laboratori di ceramica, intaglio e lavorazione dei metalli presso lo Skansen Etnographic Museum di Tbilisi; l’organizzazione ICOMOS Georgia, impegnata nella tutela dei beni culturali e nella formazione alle tecniche tradizionali di restauro.

La missione ha rappresentato un’opportunità unica per confrontarsi con colleghi provenienti dalla Georgia (tra cui la regista Ana di Kettari Academy e Teona della Georgian Craft Association), dal Belgio (Sébastiena di La Paix-Dieu e lo scultore Emmanuel) e da altri paesi partner.