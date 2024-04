Gabriele Sannino a Grosseto presenta "L’alba del Nuovo Mondo"

Grosseto: E' giunto il momento di andare OLTRE, di fare un passo avanti nell'informazione e nella consapevolezza. Sabato 13 aprile tenteremo di avviare ed agevolate questo percorso mettendo insieme i puntini come - purtroppo - l'informazione televisiva non fa più da molto tempo. Parleremo di tutto quello che sta accadendo realmente in questo pazzo e caotico mondo. Parleremo di quei poteri occulti che nei media mainstream sono IMPRONUNCIABILI parleremo di tutte le NARRATIVE dei media mainstream, guardando TUTTO da un'altra prospettiva, perchè è questo che dovremmo fare tutti, ovvero un CONFRONTO fra ciò che ci viene detto - anzi ripetuto costantemente - e un'informazione alternativa.

Ma soprattutto parleremo delle forze POSITIVE che sono in campo in questo momento, così come di SPIRITUALITA', perché in tutto questo CAOS abbiamo bisogno di ritrovare - in primis - quell'amore per noi stessi che ci consente di migliorare la qualità della nostra vita”.

È quanto riferisce lo stesso giornalista e divulgatore, ospite della sesto appuntamento della Rassegna SGUARDI DI LUCE, ideata dal gruppo culturale EmozionArti Di Grosseto.

Gabriele Sannino, in occasione della presentazione del suo ultimo libro "L’ Alba del Nuovo Mondo", parlerà dello stato attuale dell’umanità, della crisi che coinvolge ogni suo aspetto, degli inquietanti retroscena della politica, della religione, dell’economia e della scienza.

“Tutto questo per poter comprendere meglio come, per secoli - dice Sannino - siamo stati ingannati dalle élite occulte di potere che, con la falsificazione della storia e la sistematica manipolazione delle informazioni, hanno tentato di instaurare un Nuovo Ordine Mondiale distopico, una globalizzazione orwelliana fondata sull’accentramento delle risorse, sul controllo e sul credito sociale, sul pensiero unico e sulla schiavitù digitale.

“Questo progetto criminale, genocida e anti-umano - continua Sannino - sta oggi inesorabilmente naufragando sotto la spinta del fallimento dell’Agenda 2030, del colpo di stato globale “pandemico” del 2020, ma soprattutto grazie all’azione di molteplici forze che stanno finalmente svegliandosi, ponendo l’umanità sulla soglia di un cambiamento epocale, di una trasformazione diremo apocalittica (rivelativa)”.





Gabriele Sannino è uno scrittore e giornalista italiano. Nato nel 1978 a Cercola, in provincia di Napoli, Sannino è appassionato di filosofia e astronomia. La sua carriera letteraria e giornalistica abbraccia una vasta gamma di temi, tra cui economia, politica, narrativa e crescita umana e spirituale. E' un autore impegnato che esplora temi complessi attraverso la sua scrittura, offrendo una prospettiva critica e illuminante sulla società e l’umanità.