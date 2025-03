Gabriele Rustici e Kilian di nuovo campioni italiani di canicross, ora i mondiali

La cinofilia maremmana ancora una volta ai vertici nazionali.

Grosseto: Si sono svolti a Mortegliano in provincia di Udine i campionati nazionali Csen di canicross. A primeggiare nella categoria dogscooter man sono stati i nostri atleti maremmani, Kilian, cane di razza Eurohound assieme a Gabriele Rustici suo conduttore. La gara si è svolta su due manche nel fine settimana di sabato 15 e domenica 16 febbraio 2025.

Non è la prima volta che Gabriele e Kilian (il binomio maremmano uomo-cane) svettano nelle più alte classifiche nazionali sia federali che di altri enti organizzatori dei vari circuiti. Sono più di tre anni che il binomio si trova sempre ai vertici di tutte le classifiche, a tal motivo Gabriele e Kilian sono stati convocati in nazionale per rappresentare i colori italiani ai prossimi campionati del mondo che si terranno in Repubblica Ceca a novembre 2025.

(nella foto Gabriele Rustici e il cane Kilian in gara a Mortegliano)