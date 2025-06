Gabriele Lubrano e Paola Novelli vincono la 1^ edizione della Corsa del Ricordo di Grosseto

Oltre 100 atleti alla partenza- Il Sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna lo start della manifestazione che per la prima volta si è svolta in notturna. Foto Credits FotoInCorsa

Grosseto: L’atmosfera suggestiva ed avvolgente del centro storico di Grosseto, in una sera strappata alla movida cittadina per far posto al running, ha accolto con grande entusiasmo la 1^ edizione della Corsa del Ricordo di Grosseto, la prima in assoluto svoltasi in notturna, che ha visto al via oltre 100 atleti in rappresentanza delle migliori società sportive del territorio e delle zone limitrofe. Un circuito di grande impatto nel cuore della città da ripetersi quattro volte sul quale i migliori protagonisti della gara sono dati battaglia sin dai primi giri. Asi e ANVD, con la fattiva collaborazione ed il sostegno del Comune di Grosseto, ancora una volta colto nel segno allestendo un evento certamente riuscito che ha, come avviene ormai in undici città in Italia, commemorato attraverso lo sport le vittime delle foibe e l’esodo delle popolazioni italiane nel periodo successivo alla seconda guerra mondiale dalle zone del confine nordorientale, scacciati dall’Istria, da Fiume, da Pola e dalla Dalmazia.

A dare il via agli atleti radunatisi in Piazza Duomo, il Sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, che ha dato il fatidico colpo di pistola dando inizio alla bagarre dei protagonisti annunciati. Il più atteso nella gara maschile era senza dubbio Joachim Nshimirimana, atleta burundese trapiantato in Toscana, che ha preso parte a due Olimpiadi (2004 ad Atene e 2008 a Pechino) e vincitore in carriera di diverse maratone e mezze maratone. Nshimirimana è partito subito forte staccando la concorrenza lasciando intendere di poter conquistare la vittoria in scioltezza. La sua performance è stata frenata da un malore in prossimità del traguardo e gli inseguitori ne hanno approfittato per superarlo e staccarlo proprio nelle fasi finali della gara. A vincere a mani alzate è stato Gabriele Lubrano (ASD Atletica Costa d’Argento - Foto 1 Credits FotoInCorsa) che ha concluso le sue fatiche in 32:48. Al secondo posto Michele Checcacci (Team Marathon Bike) in 33:33. Sul terzo gradino del podio lo sfortunato Joachim Nshimirimana che ha voluto però stringere i denti e giungere comunque al traguardo stremato, dimostrando la sua grande tempra di campione, in 33:44.





Molto accesa e combattuta anche la gara al femminile che ha visto primeggiare l’atleta di casa Paola Novelli (ASD Track&Field Master Gross - Foto 2 Credits FotoInCorsa) che ha completato i suoi sforzi con il tempo di 46:44. Al secondo posto Marinela Chis (Team Marathon Bike) che al rientro alle corse dopo un periodo di assenza ha completato la prova in 47:34. Terza una positiva Silvia Sclano (ASD Atletica Costa d’Argento) con il tempo di 48:13.





La manifestazione si è conclusa con le premiazioni in un clima di grande festa e partecipazione, come negli intenti degli organizzatori, alla presenza di numerose personalità ed ospiti fra i quali l’Assessore allo sport del Comune di Grosseto e deputato della Repubblica Fabrizio Rossi; che ha fortemente la manifestazione sul territorio grossetano; il vice Sindaco Bruno Ceccherini; Francesca Carpenetti in rappresentanza dell’ANVGD, prima promotrice della Corsa del Ricordo di Grosseto, accompagnata da papà Francesco, esule istriano che ha calcato i campi di serie A vestendo per molti anni le maglie di Roma e Fiorentina; Sandro Giorgi organizzatore della Corsa del Ricordo e responsabile nazionale ASI dell’atletica leggera.

Fra le iniziative legate alla Corsa del Ricordo la promozione di Avis Grosseto, guidata da Carlo Sestini, che ha sensibilizzato i presenti sull’importanza della donazione del sangue.

Da sottolineare la perfetta organizzazione tecnica da parte del Team Marathon Bike guidata da Maurizio Ciolfi che ha curato ogni piccolo particolare rendendo la manifestazione un vero e proprio evento che certamente si ripeterà dei prossimi anni.