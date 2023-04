Gabriele Fusini pubblica il programma: cinque i punti chiave che lista Magliano 2028

Fusini: “Con un’attenzione particolare alla condivisione delle scelte: vogliamo semplificare il rapporto con la pubblica amministrazione”



Magliano in Toscana: Ambiente e territorio, turismo e cultura, salute e sicurezza, economia e sviluppo, rapporto con la pubblica amministrazione: sono questi i cinque temi chiave, attorno ai quali si articola il programma della lista Magliano 2028 che sostiene la candidatura di Gabriele Fusini a sindaco di Magliano in Toscana.

"Abbiamo deciso di concentrarci su temi fondamentali per il futuro del nostro comune - dice Gabriele Fusini -, presentando un programma chiaro, che è un vero e proprio impegno con i cittadini e che abbiamo intenzione di rispettare nei prossimi 5 anni".

Favorire l'aggregazione sociale, restituendo alla comunità tanti luoghi abbonati, attraverso la creazione di condomini solidali, centri diurni, strutture per persone anziane e asili nido, è uno degli obiettivi della lista di Fusini. "Un ruolo fondamentale lo avranno le associazioni- continua Fusini – alle quali sarà devoluta la mia indennità di primo cittadino". Inoltre, la lista Magliano 2028 punta a favorire la conoscenza delle manovre di primo soccorso e dotare impianti sportivi e strutture ricettive di defibrillatori per rendere Magliano un comune cardio protetto. Grande attenzione anche ai corretti stili di vita e nuovi investimenti per gli impianti sportivi, in modo da aumentare l'offerta per i residenti, in particolare per i più piccoli. La sicurezza dei cittadini non sarà garantita solo dal punto di vista della salute, ma anche della loro tutela: per questo saranno aumentati gli impianti di videosorveglianza su tutto il territorio comunale.

Attenzione, inoltre, alla salvaguardia del territorio, con un "no" deciso alla geotermia e una serie di azioni concrete per sostenere agricoltori e imprese del settore contro i rischi determinati dalla presenza del lupo e degli ungulati; progetti per la realizzazione di comunità energetiche, per favorire l'uso di risorse alternative unito al risparmio per cittadini e imprese; gestione diversa della risorsa idrica, per portare l'acqua potabile su tutto il territorio comunale, e messa in sicurezza del fiume Albegna; sicurezza e manutenzione costante delle strade con un piano di geolocalizzazione di tutte le abitazioni.

In materia di turismo e cultura, la lista a sostegno di Gabriele Fusini, sottolinea l'importanza della presenza del Parco della Maremma all'interno del territorio comunale: "Vogliamo partecipare di più - aggiunge Fusini - alle decisioni che riguardano la vita del Parco, perché è fondamentale trovare il giusto equilibrio tra tutela dell'ambiente e della fauna, promozione del turismo, e vita delle imprese che vi operano". La lista Magliano 2028 intende creare una serie di percorsi, ciclabili, di trekking, enogastronomici, di valorizzazione del patrimonio archeologico e paesaggistico in grado di destagionalizzare la presenza turistica sul territorio. Un progetto di recupero e sviluppo, poi, interessa la Casa della cultura di Montiano, che dovrà diventare punto di riferimento per una serie di attività.

Per la crescita dell'economia e lo sviluppo del territorio, fondamentali sono i collegamenti e le infrastrutture immateriali, che dovranno coprire tutto il comune. Inoltre, particolare attenzione è data alla riqualificazione edilizia dei borghi e alla creazione di nuove attività legate alle produzioni tipiche e artigianali: "I nostri borghi sono elementi centrali dello sviluppo - prosegue Fusini - e luoghi di aggregazione: per questo intendiamo ridurre le tariffe del suolo pubblico in modo da favorire, quanto più possibile, l'incontro all'aperto".

Tutte azioni che si intrecciano e che saranno valutate dai cittadini. "Sì, perché un punto fondamentale del nostro programma - conclude Fusini - è il rapporto con le persone. Vogliamo favorire ascolto e confronto costanti, anche facendo ricorso alle nuove tecnologie che potranno aiutare dando modo di fare dei mini referendum digitali o semplicemente rendendo più accessibili gli archivi comunali: spesso ad allontanare le persone dal governo della cosa pubblica è la difficoltà di rapportarsi con la pubblica amministrazione, difficoltà che le nostre imprese conoscono bene purtroppo: ecco, noi vogliamo azzerare queste barriere".