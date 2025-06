Gabbrielli, FORZA ITALIA PPE dà il benvenuto in Forza Italia a Fausto Turbanti, . Lo scorso anno mi sostenne anche alle elezioni provinciali

Grosseto: “Con l'ingresso di Turbanti e Baldi in Forza Italia stiamo diventando una squadra più forte che saprà sempre di più fare la differenza, attuando una politica del fare al servizio dei cittadini. Dobbiamo guardare al presente, ci sono ancora due anni da amministrare ed occorre farlo al meglio.

È necessario garantire ancora di più sicurezza in città e nelle circoscrizioni, il lavoro egregio e coraggioso iniziato nella scorsa legislatura da Fausto Turbanti nel suo ruolo di assessore alla Sicurezza (che lo ha portato a ottenere il riconoscimento di Miglior Polizia municipale d’Italia) va continuato, occorre più presenza degli agenti in città, solo così i cittadini potranno percepire più sicurezza.





Occorre dare sostegno e supporto alle fasce più deboli economicamente. Sarebbero necessari interventi immediati, come il baratto amministrativo ed agevolazioni per abbattere le tasse comunali, contributi per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas e per utilizzare i servizi pubblici di Autolinee toscane e più fondi destinati agli aiuti per gli affitti. È necessaria una politica più partecipata. Occorre coinvolgere maggiormente i cittadini nelle decisioni più importanti per la nostra città. Le consulte potrebbero essere gli strumenti giusti da mettere in campo.

Ottimo è stato il lavoro svolto in questa legislatura dall'assessorato dei lavori pubblici che ha fatto tanti interventi per abbellire la nostra città e sistemare le strade, ma sarebbe comunque importante istituire un fondo per la manutenzione: è giusto che i piccoli lavori siano immediatamente fatti senza dover aspettare. Occorre una politica che punti a valorizzare il centro storico e le mura coinvolgendo gli imprenditori ed i privati superando burocrazie e garantendo agevolazioni. I commercianti devono tornare a credere nel centro storico, che aprire qui un'attività commerciale possa essere un buon ed interessante investimento .

Dobbiamo chiedere un impegno al governo e alla regione affinché siano definitivamente effettuati i lavori di messa in sicurezza nel tratto dell'Aurelia che collega Grosseto a Civitavecchia e, terminati quelli, nella strada che collega Grosseto a Siena. Occorre infine promuovere una politica occupazionale per i nostri giovani, puntando su alcuni settori come agricoltura, turismo e sport e realizzando percorsi di formazione come gli ITS ed attuando progettazioni di accompagnamento nei primi anni, con convenzioni e sinergie con commercialisti, istituti di credito, avvocati, ed aziende del territorio”, conclude Amedeo Gabbrielli