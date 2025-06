Gabbrielli (FI), "Forte impegno candidati centrodestra e FI per la promozione e lo sviluppo degli ITS"

Grosseto: "Ai candidati alla regione Toscana di Forza Italia e di tutto il centro destra un forte impegno per la promozione e lo sviluppo degli ITS che rappresenteranno il futuro per le scuole del territorio che potranno diventare vincenti perché potranno garantire "vera" occupazione ai nostri giovani", lo chiede in una nota Amedeo Gabbrielli, capogruppo Forza Italia provincia Grosseto.

"Un'opportunità di crescita, di sviluppo per il territorio e di occupazione per i giovani. L'importanza degli ITS (Istituti Tecnici Superiori) è ormai consolidata nel corso di questi anni. Per questo il consigliere provinciale Amedeo Gabbrielli, lancia un appello ai candidati al consiglio regionale di Forza Italia: «Chiedo un impegno a livello regionale affinché gli ITS possano svilupparsi in maniera più concreta all'interno della Toscana, con ricaduta su tutti i territori, compreso il nostro.

Può diventare una realtà fondamentale per la crescita e l'impiego dei nostri giovani. Ciò è fondamentale in questo momento, perché le Regioni giocano da sempre un ruolo chiave nel garantire il successo degli ITS, contribuendo alla loro programmazione, finanziamento, localizzazione, monitoraggio e raccordo con il territorio». Un impegno che Gabbrielli rilancia, consapevole che: «Le Regioni favoriscono il raccordo tra gli ITS, le imprese, le associazioni di categoria e gli altri attori del sistema produttivo e del mercato del lavoro. Questo per garantire la coerenza dell'offerta formativa con le esigenze del territorio. Di contro gli ITS offrono una formazione pratica e specializzata, rispondendo direttamente alle esigenze del mercato del lavoro e favorendo l'occupazione giovanile». La convinzione di Gabbrielli anche attraverso un'alternativa concreta che passa solo gli ITS possono fornire: «Può esserlo in relazione al percorso universitario tradizionale – dice Gabbrielli – fornendo competenze specifiche molto richieste dalle aziende e riducendo il divario tra formazione e lavoro».

Gli esempi specifici sono molti e tutti molto importanti per i giovani: dai corsi di due anni che combinano teoria e pratica, con un forte focus sull'acquisizione di competenze specifiche e immediatamente spendibili nel mondo del lavoro, alla forte connessione con il mondo del lavoro, dato che gli ITS collaborano strettamente con le aziende, garantendo che i programmi di studio siano aggiornati e rispondano alle reali esigenze del mercato, aumentando le possibilità di trovare lavoro dopo il diploma.

Altra tematica è la riduzione della disoccupazione giovanile, in quanto gli ITS sono un efficace strumento di contrasto, offrendo competenze specifiche che rendono i giovani immediatamente appetibili per le aziende. Infine l'alternativa al percorso universitario per chi cerca una formazione più pratica e specializzata, con sbocchi occupazionali più rapidi. «Sono tutti aspetti tangibili – conclude Gabbrielli – che non posso essere ignorati. Potenziare gli ITS nella nostra Regione e di conseguenza sul nostro territorio, significa garantire una prospettiva di futuro per i nostri giovani». Sono certo che i candidati al consiglio regionale sapranno raccogliere il messaggio e concretizzarlo".