Gabbrielli (FI): ‘Cara Boldrini, lei ha mai fatto sport?’

Amedeo Gabbrielli, consigliere comunale Forza Italia Grosseto : “Le spieghiamo brevemente cosa si è persa”



Grosseto: “Lo sport è uno strumento educativo che favorisce i giovani nel confronto e a vivere in modo equilibrato, senza necessariamente esasperarli alla ricerca della vittoria”, commenta Amedeo Gabbrielli, consigliere comunale Forza Italia Grosseto.

Questo l’elenco di Gabbrielli:

1 - Lo sport insegna a conoscersi e ad avere cura del proprio corpo.

2 - Lo sport aiuta i giovani a socializzare, ad organizzarsi e ad impegnarsi per ottenere un risultato.

3 - Lo sport è e sarà per i giovani un allenamento per affrontare nel modo migliore possibile le difficoltà della vita.

“Leggere quello che è circolato in alcuni giornali in questi giorni, - dice l’esponente di forza Italia - fa veramente male a noi insegnanti di sport, che abbiamo dedicato decenni della nostra vita a promuoverlo tra i giovani. Un ragazzo/ragazza con scarsa autostima se riesce a centrare gli obiettivi che il suo sport richiede, potrà cambiare la concezione di se stesso e quella verso gli altri. Potrà essere riconosciuto, apprezzato e, da quel momento, cercato dai propri compagni”.

“I bambini emulano ciò che ritengono interessante, quindi non è un caso che dei buoni piazzamenti olimpionici o europei producano in generale un aumento delle iscrizioni per determinati sport. Se per la Boldrini e la sua coalizione “lo sport è roba da fascisti”, allora viene da chiedersi se abbiano mai vissuto un giorno tra la gente comune, tra chi non sta tutto il giorno a spaventare gli italiani con assurde accuse e paure sulla destra italiana. Ciò che è rimasto della sinistra, insomma, è mai uscito dal palazzo dorato nel quale vive indisturbato da 12 anni?”, conclude Gabbrielli.