Gabbrielli (FI): «A Gorarella serve un ufficio postale e un centro medico»

Grosseto: Un quartiere di Grosseto tra i più importanti, ma che sta perdendo servizi per il cittadino. In epoca recente il quartiere di Gorarella, che da sempre svolge un ruolo centrale per la comunità cittadina, è stato privato di ben due uffici postali, di una banca, di uno sportello bancomat e del centro medico pubblico.

Chiusure che penalizzano una zona cittadina densamente abitata, con un’ampia percentuale di persone anziane. «Ad oggi – precisa Amedeo Gabbrielli, capogruppo di Forza Italia PPE in consiglio comunale ed esponente della casa dei popolari, UDC /FORZA ITALIA /PPE – per effettuare le operazioni contabili, rimane a disposizione dei cittadini di Gorarella soltanto l'ufficio postale del Casalone che è molto distante dalle zone maggiormente abitate e concentrate nella zona della parrocchia Addolorata».

Per questo il consigliere comunale, visto che una delle priorità più importanti per un comune è quello di garantire servizi ai propri cittadini, ha chiesto al sindaco di Grosseto di farsi portavoce, affinché Poste italiane prenda in considerazione l'apertura di una sede con bancomat nel centro commerciale di Gorarella. «Si tratta di un servizio essenziale», puntualizza Gabbrielli che poi rilancia: «Occorre anche che venga rispristinato il centro medico pubblico, eventualmente da collocare all'interno della farmacia comunale di via De Nicola».