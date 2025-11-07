G20Spiagge: prima giornata di lavoro a Castiglione della Pescaia

Castiglione della Pescaia: Hanno preso il via questo pomeriggio i tavoli di lavoro di amministratori e i tecnici delle località balneari italiane del G20Spiagge riunitisi a Castiglione della Pescaia. Quattro i laboratori operativi allestiti alla Casa Rossa Ximenes, nel cuore della Riserva naturale della Diaccia Botrona, per approfondire proposte e protocolli comuni per una gestione sostenibile dell'ambiente costiero.

Domani nella Sala consiliare del Comune di Castiglione della Pescaia in P.zza Garibaldi il convegno “Ambiente, Clima e futuro delle coste”, alla presenza di amministratori, politici, tecnici e operatori del settore turistico.

