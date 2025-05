G20Spiagge Destination Summit: il rinnovo delle cariche e le deleghe ai sindaci sulle tematiche più importanti

Alghero, Arzachena, Bibbona, Caorle, Castiglione della Pescaia, Cattolica, Cavallino Treporti, Chioggia, Comacchio, Grado, Jesolo, Lignano Sabbiadoro, Riccione, Rosolina, San Michele al Tagliamento, San Vincenzo, Sorrento, Taormina, Viareggio, Vieste: le comunità marine del G20s da sole attraggono 50 milioni di presenze turistiche, il 12% delle presenze turistiche complessive in Italia.

Bibbona: Turismo come opportunità e risorsa imprescindibile ma anche come fattore ad alto impatto, da gestire, per i residenti e per il territorio. Il G20S raccoglie la sfida e la declina sulle tematiche più importanti per quelle che sono le comunità marine con il maggior numero di visitatori a fronte di un ridotto numero di residenti. Bibbona è il comune più piccolo della rete con oltre un milione di presenze turistiche e poco più di 3mila abitanti. “Fiscalità locale, gestione del demanio e sviluppo sostenibile, questione ambientale e gestione dei rifiuti: sono temi che hanno bisogno di risposte condivise e su questo stiamo lavorando anche in questi giorni al Destination Summit” sottolinea il sindaco Massimo Fedeli.

I sindaci riuniti ad Alghero, ribadendo la necessità di una legge che riconosca le specificità delle comunità marine che da sole attraggono 50 milioni di presenze turistiche, il 12% delle presenze turistiche complessive in Italia, hanno anche approvato una rinnovata del più importante network pubblico del turismo italiano: oltre alla figura del coordinatore nazionale sono state individuate altre 3 funzioni ritenute rappresentative di tutte le realtà territoriali del Paese che, con il ruolo di vicecoordinatori, svilupperanno l’attività interna ed esterna del network. All’unanimità sono stati eletti:

• Roberta Nesto, Sindaco di Cavallino Treporti, confermata nel ruolo di coordinatrice nazionale del network per i prossimi due anni;

• Laura Giorgi, Sindaco di Lignano Sabbiadoro, vicecoordinatore per le regioni del nord Italia;

• Luigi Di Prisco, Presidente del Consiglio Comunale di Sorrento, vicecoordinatore delle regioni del sud Italia;

• Roberto Ragnedda, Sindaco di Arzachena, vicecoordinatore delle Isole.

Inoltre, per favorire una maggiore definizione e approfondimento sulle tematiche da sempre all’ordine del giorno del G20Spiagge, i sindaci hanno deciso l’affidamento di deleghe specifiche:

• delega per l’ambiente: Comune di Castiglione della Pescaia;

• delega per il commercio: Comune di Riccione;

• delega sulla fiscalità locale: Comune di Jesolo;

• delega per il demanio e la balneazione: Comune di Bibbona;

• delega sulle comunità energetiche e sostenibilità: Comune di Alghero;

• delega alla sicurezza: Comune di Chioggia.

Ancora oggi, nelle varie sale messe a disposizione dalla Fondazione Alghero, i sindaci del G20Spiagge, le tante delegazioni dei comuni ospiti, esperti e privati del settore turistico, affrontano e dibattono sui temi che i comuni delegati poi dovranno rendere politiche amministrative e buone pratiche.