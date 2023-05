Dalla regione G20 spiagge, ad Arzachena anche l’assessore Marras 3 maggio 2023

Federico Taverniti Firenze: Si riunisce per la sesta volta il G20 Spiagge – Summit delle località balneari italiane. La località scelta per l’edizione 2023 è Arzachena, in Sardegna, dove saranno presenti le rappresentanze di molti Comuni toscani. Il summit si aprirà oggi, mercoledì 3 maggio, e durerà fino a venerdì 5. Nella giornata conclusiva è prevista la partecipazione dell’assessore all’economia e al turismo Leonardo Marras che interverrà alla tavola rotonda sul turismo balneare insieme ad altri assessori regionali e sindaci.

Il G20 Spiagge rappresenta la rete nazionale delle destinazioni balneari con almeno un milione di presenze turistiche. Nasce nel 2018, quando il Comune di San Michele al Tagliamento-Bibione (Veneto) decise di invitare le 20 principali destinazioni balneari italiane per discutere e condividere temi e questioni legate al turismo balneare. Dall’anno successivo il summit è diventato un coordinamento permanente e si è riunito in varie località. Nel 2019 l’iniziativa è stata organizzata in Toscana, a Castiglione della Pescaia. Attualmente fanno parte del G20 ben 27 località balneari. La Toscana è rappresentata da 6 Comuni: Bibbona (LI), Castiglione della Pescaia (GR), Grosseto, Orbetello (GR), San Vincenzo (LI) e Viareggio (LU). Seguici





