Futuro Presente: Partita ieri la Summer School di AI e Scienze della Vita

Studenti superiori in formazione intensiva alla Fondazione Polo Universitario, in preparazione alle sfide e opportunità del mondo biotech e biomedicale.

Grosseto: Ha preso il via ieri, 29 giugno 2025, a Grosseto la quarta e ultima tappa estiva della V edizione della Summer School di Intelligenza Artificiale e Scienze della Vita. L'iniziativa, promossa da Fondazione SAIHUB grazie al contributo di Fondazione Monte dei Paschi di Siena e con il coordinamento operativo della Fondazione VITA - ITS per le Nuove Tecnologie della Vita, è dedicata alla formazione delle nuove generazioni nei settori più innovativi delle Life Sciences.

Alla giornata introduttiva erano presenti Luca Agresti, Assessore con delega alla Cultura, Università, Mura medicee, Affari generali, Contenzioso legale, Verifica attuazione programmi del Comune di Grosseto; Gabriella Papponi Morelli, Presidentessa della Fondazione Polo Universitario Grossetano; Ottavia Spiga, Professore associato di biochimica dell’Università di Siena; e Stefano Chiellini, Direttore della Fondazione VITA.





Dopo le tappe di Siena, Volterra e Firenze, gli studenti degli istituti superiori Polo Tecnologico "Manetti-Porciatti", IIS Polo "L. Bianciardi", e del Liceo Statale “Antonio Rosmini” vivranno un'esperienza formativa concreta all'interno degli spazi della Fondazione Polo Universitario Grossetano. Qui saranno a stretto contatto con le tecnologie che stanno trasformando il mondo delle scienze della vita. Nel corso della settimana, i partecipanti prenderanno parte a laboratori pratici, esercitazioni di bioinformatica, attività di realtà virtuale per la simulazione di ambienti e procedure di laboratorio, e momenti dedicati all’approfondimento dell’intelligenza artificiale e all’orientamento alle nuove professioni nei settori biotech e biomedicale.