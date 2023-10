Mostra di arte e documenti 9 ottobre - 30 novembre 2023 Archivio di Stato di Grosseto, piazza Socci n. 3 - Prefettura di Grosseto, piazza F.lli Rosselli n. 10



Grosseto: “Futurismo 360. Futurismo toscano e ispirazioni maremmane negli anni della velocità” è una mostra di arte e documenti che nasce dall’incontro tra soggetti pubblici e privati, e allo stesso tempo tra arte, storia e architettura, per proporre al pubblico un’immersione negli “anni veloci”, così come furono sentiti e vissuti dai futuristi toscani e dalla gente di Maremma.

Il materiale in esposizione proviene principalmente dalla collezione di Federico Guidoni e raccoglie disegni, pitture, manifesti e molti altri oggetti come ceramiche, libri, opuscoli, stampi e documenti, per buona parte proprio di artisti toscani, nonché locandine pubblicitarie con la tipica grafica accattivante del periodo, per stimolare gli acquisti dei prodotti industriali del tempo.

Sono inoltre esposti documenti originali conservati dall’Archivio di Stato di Grosseto: essi raccontano episodi avvenuti in Maremma, e costituiscono la testimonianza dell’adesione di questa terra al nuovo mondo del volo, della velocità e dell’intraprendenza. La Coppa Pierazzi, prima corsa automobilistica in Maremma, se interpretata accanto ai disegni delle automobili di Lucio Venna o Uberto Bonetti, ci parla di una società protesa alla modernità. L’aeropittura, il cui manifesto fu pubblicato nel 1929, deve certamente i suoi natali anche all’entusiasmo per le trasvolate che dal 1928 al 1933 furono effettuate dall’idroscalo di Orbetello da Italo Balbo.

La mostra, che sarà inaugurata in occasione della Domenica di Carta 2023, è allestita in parte presso l'Archivio di Stato di Grosseto e in parte, per la sezione Manifesti, presso la Prefettura di Grosseto e sarà visitabile dal 9 ottobre 2023 al 30 novembre 2023. Nel periodo di apertura della mostra verranno riservati agli studenti dell’ultimo anno degli istituti superiori quattro incontri, nei giorni 30 ottobre, 9, 13 e 16 novembre, dal tema “Il Futurismo tra sinestesia e letteratura”, tenuti dal prof. Roberto Aureli e dal prof. David La Mantia.

Patrocini e collaborazioni:

L’evento è organizzato in collaborazione con Prefettura di Grosseto e con le locali associazioni U.N.U.C.I. (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia), A.N.C (Associazione Nazionale Carabinieri), A.A.A. (Associazione Arma Aeronautica), A.N.F.I. (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia), e P.A.S.F.A. (Associazione per l’Assistenza Spirituale alle Forze Armate), O.N.A.V. (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino). Inoltre l’iniziativa è stata supportata da Rizzi Ass.ni, Panamed Italia S.r.l., Clover Orthopedics S.r.l., Tecnoseal Foundry S.r.l., Federcon S.r.l., Paolo Rosati e Massimo Rosati, infine da Lorenzo Pellegrinelli e Iacopo Virgili, che hanno prestato alcune opere, e per il contributo scientifico, da Museo Ardengo Soffici e del ‘900 italiano di Poggio a Caiano.

Ingresso e prenotazioni

L’accesso alla mostra allestita in Archivio di Stato è libero e gratuito negli orari di consueta apertura al pubblico. Per informazioni telefonare al numero 0564 24576, o scrivere all’indirizzo email as-gr@cultura.gov.it