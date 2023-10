Grosseto: “Futurismo 360. Futurismo toscano e ispirazioni maremmane negli anni della velocità” è una mostra di arte e documenti che nasce dall’incontro tra soggetti pubblici e privati, e allo stesso tempo tra arte, storia e architettura, per proporre al pubblico un’immersione negli “anni veloci”, così come furono sentiti e vissuti dai futuristi toscani e dalla gente di Maremma.



Il materiale in esposizione proviene principalmente dalla collezione di Federico Guidoni e raccoglie disegni, pitture, manifesti e molti altri oggetti come ceramiche, libri, opuscoli, stampi e documenti, per buona parte proprio di artisti toscani. La mostra, che sarà inaugurata in occasione della Domenica di Carta 2023, è allestita in parte presso l'Archivio di Stato di Grosseto e in parte, per la sezione Manifesti, presso la Prefettura di Grosseto e sarà visitabile liberamente e gratuitamente dal 9 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 in entrambe le sedi.

Patrocini e collaborazioni: L’evento è organizzato in collaborazione con Prefettura di Grosseto e con le locali associazioni U.N.U.C.I. (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia), A.N.C (Associazione Nazionale Carabinieri), A.A.A. (Associazione Arma Aeronautica), A.N.F.I. (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia), e P.A.S.F.A. (Associazione per l’Assistenza Spirituale alle Forze Armate), O.N.A.V. (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino), Rizzi Ass.ni e con Museo Ardengo Soffici e del ‘900 italiano di Poggio a Caiano. Inoltre la mostra è stata supportata da Panamed Italia S.r.l., Clover Orthopedics S.r.l., Tecnoseal Foundry S.r.l., Federcon S.r.l., Paolo Rosati e Massimo Rosati, infine da Lorenzo Pellegrinelli e Iacopo Virgili, che hanno prestato alcune opere

Ingresso e prenotazioni: L’accesso alla mostra allestita in Archivio di Stato è libero e gratuito negli orari di consueta apertura al pubblico. La sezione manifesti in Prefettura è visitabile dal lun. al ven. dalle 10:30 alle 12:30 e il mart. E giov. Anche dalle 15:30 alle 17:30. Per informazioni telefonare al numero 0564 24576, o scrivere all’indirizzo email as-gr@cultura.gov.it