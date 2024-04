Futuri conducenti di Autolinee Toscane. Accademia, al via test e preselezione per 274 candidati

Chi passerà la prova farà colloquio, visite e potrà essere assunto e formato per diventare un futuro conducente di Firenze, Prato e Siena. In meno di due anni 445 autisti formati a spese dell’azienda

Firenze: Ieri mattina 274 aspiranti conducenti sono stati chiamati alla preselezione per far parte dell’Accademia di Autolinee Toscane e diventare futuri autisti del trasporto pubblico locale. Sono per lo più uomini (78%) ma è alta ed in crescita la componente femminile (22%), che solitamente si aggira intorno al 5-10% del personale alla guida nelle aziende di trasporto. L’età media dei candidati è di 37 anni.

Si sono trovati all’Hotel Albani a Firenze, per sostenere la prima prova, scritta. Un test psicoattitudinale di 60 domande che consentirà ai recruiter dell’azienda di valutare i candidati. Poi, per chi avrà superato la prova, ci saranno colloqui, visite mediche e, infine, la creazione delle classi per formarsi, ottenere patente e CQC e diventare, a tutti gli effetti, conducenti di Autolinee Toscane. In questo caso sosterranno la preselezione i conducenti che andranno a fare servizio nei territori di Firenze, Prato e Siena.

Continua quindi l’assunzione e la formazione del personale dell’azienda che gestisce il TPL della Regione Toscana e continua con una formula vincente che sta consentendo di rispondere alla grave carenza nel settore, sia a livello nazionale che internazionale.

“L’Accademia di Autolinee Toscane, nata a maggio 2022, ha assunto e formato 445 persone, di cui circa 300 già alla guida. In pratica un nuovo conducente ogni 3 giorni – commenta Alessandro Stocchi, Direttore Risorse Umane di Autolinee Toscane – E il gran numero di aspiranti che hanno fatto domanda e oggi hanno fatto il test di preselezione è la conferma del successo dell’iniziativa, che contribuisce a garantire qualità e certezza al trasporto pubblico toscano, al netto delle grandi difficoltà di trovare conducenti e anche alle criticità che giovani e meno giovani trovano nell’ottenere patente D e CQC, due titoli dall’alto costo se fatti privatamente, che invece grazie al nostro percorso dell’Accademia sono totalmente gratuite. Una opportunità professionale apprezzata”.