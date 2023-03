Fusini: "Trasformare la struttura degradata di Cupi in un luogo di aggregazione"

Tra gli obiettivi del candidato sindaco al Comune di Magliano, Gabriele Fusini, anche il riscatto della struttura abbandonata da trasformare in un punto di riferimento per le associazioni del posto



Magliano in Toscana: Riscattare dal tribunale di Roma la struttura abbandonata e degradata vicino alla chiesa di Cupi e trasformarla in un luogo di aggregazione. E’ questa la proposta di Gabriele Fusini, candidato sindaco del Comune di Magliano in Toscana con la lista civica “Magliano 2028”.

“A Cupi c’è una struttura abbandonata di migliaia di metri quadri – spiega Fusini – in stato di degrado, pericolosa dal punto di vista dell’igiene e della sicurezza. Ma se vogliamo può diventare pubblica; possiamo farla diventare un luogo di aggregazione, con una sala conferenze moderna e fruibile, una sede per le associazioni, un centro diurno per anziani, una tappa della ciclovia che vogliamo realizzare dal mare a Pereta, una piscina a disposizione anche per i più piccoli soprattutto d’estate”.

Il percorso per farlo passa dal reperimento di fondi attraverso mezzi propri del Comune, come Cassa depositi e prestiti, o tramite finanziamenti a fondo perduto da altri enti sovraordinati, per consentirne l'acquisto dal Tribunale di Roma. "A quel punto - aggiunge Fusini - il Comune dovrebbe compiere un'immediata azione di pulizia e messa in sicurezza e avviare il lavoro sulla progettazione, per far sì che 'l'incompiuto di Cupi' diventi un luogo da restituire ai cittadini e anche un'occasione di lavoro per le aziende del territorio".

“Non sono sogni o idee campate per aria – continua Fusini - si può fare davvero. Se guardiamo adesso la struttura non vediamo solo il degr

ado ma vediamo un’occasione, quello che può diventare una volta terminati i lavori. Sotto la guida di un'amministrazione lungimirante, potremo anche far nascere piccole cooperative di giovani che potranno gestire questo posto, crescendo e dando occupazione. Per questa enorme struttura abbiamo idee concrete che sono realizzabili, come dimostrano le esperienze di tante amministrazioni a noi vicine”.