Furti nei supermercati, Rossi (FDI): “Servono più controlli e pene certe: Governo Meloni è dalla parte di cittadini e operatori economici”

Firenze: “L’allarme lanciato dai gestori dei supermercati toscani, ascoltati la scorsa settimana in questura a Firenze assieme al direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni, fotografa una situazione preoccupante: i furti nei punti vendita non sono più episodi sporadici ma un fenomeno diffuso, che pesa sulle imprese e mina la sicurezza quotidiana di lavoratori e clienti”. È quanto dichiara, Fabrizio Rossi, deputato toscano di Fratelli d’Italia.

“Non possiamo tollerare – prosegue Rossi – che chi porta avanti con fatica e sacrificio un’attività commerciale debba subire perdite economiche e vivere nell’insicurezza per colpa di ladri seriali o peggio di bande organizzate. Per questo, oltre al lavoro straordinario delle forze dell’ordine per rafforzare i controlli e prevenire il ripetersi di simili episodi servono meccanismi di ulteriore difesa per gli stessi supermercati e dei loro titolari”.

“Il Governo Meloni – commenta il parlamentare di FDI – sta già lavorando in questa direzione, aumentando la presenza delle forze dell’ordine, garantendo pene certe per chi commette reati, ma sul furto seriale nei supermercati è necessario mettere in campo ulteriori strumenti che vadano a tutelare maggiormente gli operatori”.

“La Toscana, purtroppo, è tra le regioni più colpite come ci ricordano i titolari dei supermercati: è possibile porre in essere strumenti differenti che possono andare dal daspo per il ladro colto sul fatto, la possibilità di utilizzare filmati video per avvalorare la denuncia, la possibilità di identificare i recidivi reiterati che rubano nei supermercati, una banca dati accessibile solo dai titolari di supermercati, la possibilità di bloccare coattivamente il ladro in flagranza di reato all’interno del supermercato. Ipotesi, tutte, che potranno essere approfondite e studiate per un disegno di legge. Fratelli d’Italia è al fianco dei commercianti e di tutti i cittadini onesti che chiedono soltanto di vivere e lavorare serenamente”, conclude Fabrizio Rossi.



