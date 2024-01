Furti, Ciaffarafà (FI): “Prefetto deve intervenire urgentemente ed inviare subito rinforzi"

Santa Fiora: “La situazione negli ultimi giorni è davvero precipitata nel nostro comune a causa di decine di furti fatti quotidianamente, anche in pieno giorno, nelle abitazioni private: c’è bisogno di una risposta immediata da parte dello Stato per arginare subito questa situazione. I cittadini che abitano e vivono in questo comune non si sentono sicuri ed hanno letteralmente paura: in questi giorni sono state forzate le serrature di tante abitazioni, con furti di gioielli, soldi e persino armi, fra le frazioni di Marroneto e Bagnolo, come nei giorni scorsi nel capoluogo e nella frazione di Bagnore. Siamo di fronte ad un evento eccezionale che mette sotto scacco il nostro comune e più in generale tutta l’Amiata.

Gruppi organizzati di delinquenti stanno saccheggiando molte abitazioni e, purtroppo, nonostante il grande lavoro dei nostri Carabinieri che ringraziamo con stima per la dedizione e l’impegno, questo non basta. Infatti, pare, che alcuni cittadini si siano già organizzate ed altre lo stanno facendo in ronde notturne per difendersi e vigilare; molti altri stiano cercando privatamente soluzioni che poi, potrebbero portare a conseguenze anche disastrose.

E’ per questo necessario un pronto intervento del Prefetto per rafforzare il punto di presidio di pubblica sicurezza ed è necessario mobilitare anche delle ronde dell’Esercito Italiano che servirebbero per debellare questa situazione improvvisa e particolarmente grave. L’assenza dell’Amministrazione comunale e del Sindaco che pensano alle luminarie e agli eventi folkloristici non servono alla sicurezza di chi, in questo comune, ci vive ogni giorno e non solo il fine settimana o per le vacanze per fare fotografie col politico di turno in Piazza. Abbiamo scritto al Prefetto la situazione e ci auguriamo che intervenga quanto prima sul nostro comune che sta subendo un vero e proprio attacco programmato e pianificato”, conclude Riccardo Ciaffarafà, coordinatore Forza Italia zona Amiata.