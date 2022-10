Civitella Paganico: Intervento del 118 per un furgone che si è ribaltato questa mattina alle 6:00 sulla SS 223, all'altezza della galleria di Pari, in direzione Siena. Due i feriti, un uomo di 42 anni e uno di 52, entrambi portati alle Scotte di Siena, quest'ultimo in gravi condizioni.

Sul posto l'ambulanza medicalizzata di Monticiano e l'ambulanza infermierizzata di Roccastrada.