Furgone si ribalta sull’Aurelia: due feriti e traffico bloccato a Patanella

L’incidente nel territorio di Orbetello. Vigili del fuoco al lavoro per mettere in sicurezza la zona e liberare la carreggiata

Orbetello: Momenti di paura nel pomeriggio di ieri lungo la strada statale Aurelia, nel tratto compreso nel territorio comunale di Orbetello, nei pressi dell’uscita per Patanella.

Un furgone Mercedes Sprinter con rimorchio, che trasportava un’autovettura e due piccole imbarcazioni, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, si è ribaltato sulla corsia nord.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco del distaccamento di Orbetello, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e i mezzi coinvolti, evitando ulteriori rischi per la circolazione.

A seguito dell’incidente, la corsia nord dell’Aurelia è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di recupero del veicolo e del materiale trasportato, con inevitabili rallentamenti lungo la direttrice.

Nel sinistro due persone sono rimaste ferite e sono state prese in carico dal personale sanitario del 118, intervenuto sul posto insieme alle forze dell’ordine per i rilievi di rito e la gestione della viabilità. Le cause dell’incidente sono al momento oggetto di accertamenti da parte delle forze dell'ordine.