Furgone in fiamme sulla Provinciale 159 tra Manciano e Montemerano: salvo il conducente

Manciano: Momenti di apprensione nella mattinata di oggi lungo la Strada Provinciale 159, che collega il centro di Manciano alla frazione di Montemerano, per un incendio che ha coinvolto un furgone in transito. Le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Manciano, con il supporto dei colleghi del distaccamento permanente di Orbetello, sono intervenute prontamente dopo l’allarme lanciato per un mezzo in fiamme.

Le cause del rogo, sviluppatosi nella parte anteriore del veicolo, sono in corso di accertamento. Il conducente, accortosi del fumo, ha avuto la prontezza di accostare e abbandonare il veicolo prima che le fiamme si propagassero, mettendosi in salvo senza riportare ferite.

L’incendio ha rapidamente coinvolto anche la vegetazione secca ai margini della carreggiata, ma il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di contenere e spegnere le fiamme, evitando il propagarsi del rogo. Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’episodio ha causato temporanei disagi alla viabilità locale. L’area è stata messa in sicurezza al termine delle operazioni.