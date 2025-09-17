Furgone in fiamme sull’Aurelia: paura ma nessun ferito

Il mezzo, che trasportava bibite, è stato distrutto da un incendio vicino all’uscita di Gavorrano. Illesi conducente e passeggero.

Gavorrano: Momenti di paura nel pomeriggio di oggi lungo la SS1 Aurelia, corsia sud, all’altezza dell’uscita di Gavorrano. Un furgone adibito al trasporto di bibite è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme e completamente distrutto.

L’autista, resosi conto dell’incendio, è riuscito ad accostare in una piazzola di sosta e a mettersi in salvo insieme al passeggero. Entrambi sono rimasti illesi e hanno immediatamente dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Grosseto, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Durante le operazioni la carreggiata è rimasta temporaneamente chiusa, causando disagi al traffico.

La Polizia Stradale di Massa Marittima ha gestito la viabilità ed è al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto.