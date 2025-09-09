Furgone camperizzato in fiamme sulla SS 223 a Roselle: illesa coppia tedesca

L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco di Grosseto ha evitato conseguenze più gravi. Sul posto anche Polizia Stradale e Municipale per la gestione della viabilità.

Roselle: Paura nel pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale 223, in direzione Siena, poco fuori dal centro abitato di Roselle. Un furgone camperizzato, con a bordo una coppia di coniugi tedeschi, è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme.

I due occupanti, accortisi della fuoriuscita di fumo durante la marcia, hanno avuto la prontezza di accostare e abbandonare il mezzo in tempo. Nel giro di pochi minuti il veicolo è stato completamente distrutto dall’incendio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Grosseto, che hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. Presenti anche la Polizia Stradale e la Polizia Municipale di Grosseto per regolare il traffico e garantire la sicurezza degli automobilisti.

Fortunatamente non si registrano feriti.