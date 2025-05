“Fuori” in anteprima a Aurelia Antica Multisala

In diretta streaming dopo la proiezione il regista Mario Martone e le attrici Valeria Golino, Matilda De Angelis e Elodie. Mercoledì 21 maggio un evento in esclusiva al multisala di Grosseto per scoprire tutti i segreti della pellicola in concorso al Festival di Cannes 2025

Grosseto: Da Cannes a Sanremo fino alla Maremma per scoprire tutti i segreti di uno dei film del momento. Mercoledì 21 maggioal cinema Aurelia Antica Multisala la proiezione in anteprima live di “Fuori”, il film di Mario Martone, unica opera italiana in concorso al Festival di Cannes 2025 e appena presentato sulla Croisette.

La proiezione del film è in programma per le ore 20.45 e al termine, in diretta streaming dal Cinema teatro Ariston di Sanremo, il collegamento con il regista Mario Martone, la co-sceneggiatrice Ippolita Di Majo e le attrici protagoniste Valeria Golino, Matilda De Angelis e Elodie, condotto da Piera Detassis, con un Q&A: sarà possibile rivolgere domande al regista e al cast. Aurelia Antica Multisala è uno dei cinema selezionati in tutta Italia ad ospitare questo evento per il pubblico.

“Fuori” racconta la storia della scrittrice Goliarda Sapienza che finisce in carcere per un furto di gioielli: l'incontro con alcune giovani detenute si rivela per lei un’esperienza di rinascita. Uscite di prigione, in una calda estate romana del 1980, le donne continuano a frequentarsi e Goliarda stringe un legame profondo con Roberta, delinquente abituale e attivista politica. Un rapporto grazie al quale Goliarda ritrova la gioia di vivere e di riprendere a scrivere.

I biglietti sono in vendita anche online sul sito www.aureliaanticamultisala.it.