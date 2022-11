"Fuori dal comune 2022", facciamo largo all’avanguardia: iscrizioni ancora aperte

Fuori dal Comune è un progetto sperimentale di rigenerazione urbana ideato dai giovani per i giovani e finanziato dal Consiglio Regionale.



Grosseto: Fino al 20 novembre sono ancora aperte le iscrizioni per partecipare al progetto, basterà cliccare sul seguente link https://neon.page/fuoridalcomune. Una full immersion di tre giorni di laboratori cinematografici e musicali gratuiti, rivolti agli under 30, che si terranno a Grosseto, Siena ed Arezzo. A Grosseto i laboratori si svolgeranno dal 2 al 4 dicembre, non è richiesta nessuna esperienza pregressa.

“Siamo felici di essere parte di questo originale progetto portato avanti dai giovani e diretto ai coetanei – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Istruzione Angela Amante –. Sarà un’occasione per i ragazzi che parteciperanno ai laboratori di conoscere nuove persone all'interno di un contesto stimolante e creativo che permetterà loro di vivere un’esperienza unica e di trarre utili insegnamenti”.