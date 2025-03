Fuori dai sentieri battuti: Pantelleria, l’isola raccontata da Gabriella Lasagni

Grosseto: Una libreria di viaggio spesso parla anche di luoghi da scoprire. E così domani, giovedì 20 marzo alle 18, alla libreria QB di via Colombo a Grosseto, la volontaria Gabriella Lasagni, per anni regista Rai, inaugura un ciclo di incontri dal titolo “Fuori dai sentieri battuti. Racconti di viaggio” parlando di Pantelleria, un luogo a lei molto caro e dove ha realizzato diversi documentari per la trasmissione Geo.

Pantelleria è un’isola di confine. Un estremo lembo d’Europa: è la sommità di un vulcano sommerso attivo, dormiente, sbucato sulla superficie del mare da un fondale che fa parte, dal punto di vista geologico, dell’Africa. E’ un’isola più di contadini che di marinai e per questo è stata definita anche isola di terra.

Gabriella Lasagni racconterà Pantelleria anche con il supporto dei suoi lavori “La vite di Pantelleria, patrimonio dell’umanità”, “I capperi di Pantelleria”, “Il giardino Pantesco” e infine un documentario sull’istituzione del Parco Nazionale. Tanti brevi contributi video che esplorano le bellezze di questa isola tutta da scoprire.

I prossimi appuntamenti con “Fuori dai sentieri battuti. Racconti di viaggio” sono in programmati per aprile: l’8 aprile Fabrizio Giustini e Valdimiro Brezzi parleranno della Mauritania mentre il 15 aprile Riccardo De Gennaro porterà i “viaggiatori” di QB alla scoperta dell’Afghanistan.