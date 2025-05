Fuori dai sentieri battuti: Norberto Vezzoli racconta il suo viaggio “Dall’Amazzonia al centro dell’Oceano Pacifico”

Grosseto: Proseguono gli incontri sui viaggi alla libreria QB di via Colombo 4 a Grosseto. Domani, martedì 20 maggio alle 18 per il ciclo “Fuori dai sentieri battuti” sarà ospite della libreria il giornalista e viaggiatore Norberto Vezzoli.

Il titolo dell’incontro è “Dall’Amazzonia al centro dell’Oceano Pacifico” e attraverso l’ausilio di foto e racconti in prima persona, Vezzoli porterà gli affezionati “viaggiatori” del QB in giro per il mondo rimanendo fermi.

Grande narratore, esperto di cinema e di cammini, Norberto è un amico della libreria e spesso ha accompagnato le presentazioni di questi anni. Stavolta invece sarà lui il protagonista assoluto con il racconto dei suoi innumerevoli viaggi soffermandosi su quello che lo ha portato in Sudamerica, in Amazzonia, arrivando fino all’Oceano Pacifico.

Prossimo appuntamento con “Fuori dai sentieri battuti” è con Alessandro Cardarelli, il 27 maggio per raccontare il suo recente viaggio in moto.

Infine il bar ha riaperto e dalla colazione al pranzo fino all’aperitivo è pronto per soddisfare i palati più esigenti con colazioni, cocktail e piatti ricercati per le pause quotidiane e per passare un po’ di tempo in una delle piazze più belle del centro storico.