Fuoco di sterpaglie lambisce l'Aurelia e la ferrovia. Treni momentaneamente fermi

AGGIORNAMENTO NEWS ore 17:45 - Incendio sotto controllo, a breve avranno inizio le operazioni di bonifica e conseguentemente il ripristino del traffico ferroviario.

Magliano in Toscana: Vasto incendio di sterpaglia in prossimità del Parco naturale della Maremma in loc.la Valentina, nel comune di Magliano in Toscana lungo la ss1 Aurelia.

Al momento sono due le squadre della sede centrale dei Vigili del fuoco di Grosseto che sono sul posto, e quella del distaccamento di Orbetello è in arrivo di rinforzo. Le fiamme, alimentate dal vento di grecale, stanno in questo momento minacciando la linea ferroviaria. Il traffico ferroviario è al momento interrotto in attesa dell'interruzione della linea elettrica da parte di Rfi.



(foto di repertorio)