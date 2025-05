Cronaca Fumata bianca a San Pietro: eletto il nuovo Papa, attesa per l'annuncio del nome 8 maggio 2025

Roma: Una colonna di fumata bianca si è alzata dal comignolo della Cappella Sistina, annunciando al mondo l'elezione del nuovo Papa. Dopo giorni di attesa e di intensa preghiera, il conclave dei cardinali riunito in Vaticano ha raggiunto la maggioranza dei due terzi necessaria per eleggere il successore di Papa. In una Piazza San Pietro gremita di fedeli provenienti da ogni parte del mondo, è esplosa la gioia appena apparsa la fumata bianca, segno inconfondibile che il 267º successore di Pietro è stato scelto. Mentre cresce l’attesa per la tradizionale proclamazione "Habemus Papam" dal balcone centrale della Basilica di San Pietro, tutto il mondo si interroga sull’identità del nuovo pontefice: quale sarà il nome scelto? Quale provenienza? E quale linea pastorale porterà avanti? Il nuovo Papa, appena eletto, si è ritirato nella "Stanza delle lacrime" per indossare la veste bianca e raccogliersi prima di affacciarsi per la benedizione Urbi et Orbi. Seguici



