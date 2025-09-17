Nido di vespe all'asilo, intervento adulticida straordinario disposto dal Comune: ecco cosa fare
Fuga di gas a Follonica, intervento dei Vigili del Fuoco
Tranciata accidentalmente una condotta durante lavori di scavo. Area messa in sicurezza
Follonica: Intervento dei Vigili del Fuoco di Follonica in seguito a una fuga di gas causata dalla rottura accidentale di una condotta cittadina durante lavori di scavo con escavatore.
La squadra ha delimitato l’area e messo in sicurezza la zona, prevenendo rischi in attesa del tecnico della società fornitrice per interrompere l’erogazione e avviare il ripristino della linea.
L’area resta sotto controllo fino al completamento delle verifiche e alla messa in sicurezza definitiva.