Fsp Polizia Stato Siena ha incontrato Alessandro Tomasi sui Cpr

Siena: Si è tenuto nei giorni scorsi un incontro con Tomasi Alessandro, candidato di Fratelli d’Italia alla carica di Presidente della Regione Toscana alle prossime elezioni. La Fsp Siena dichiara: "Abbiamo avuto modo di apprezzare la sua vicinanza agli uomini e le donne della Polizia di Stato. Tanti i temi trattati, dalla sicurezza all’immigrazione, e Tomasi ha dichiarato di essere favorevole all’apertura di un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) in Toscana, che ogni regione dovrebbe avere proprio in attuazione della normativa nazionale emanata dall’allora ministro Minniti.

Questo consentirebbe, prosegue Tomasi, di contenere lo spreco di denaro pubblico attuale perché i poliziotti sono costretti a fare accompagnamenti in posti lontani percorrendo moltissimi chilometri con costi per carburanti, straordinari e spese logistiche. Così facendo si recupererebbero poliziotti da destinare al controllo del territorio. Le parole di Tomasi non possono che trovare la nostra più ampia condivisione", termina la nota del Segretario Provinciale Fsp Siena