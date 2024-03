Fsc: Rossi (Fdi): Fossi sa solo offendere perchè Governo c'è

Firenze: "L'Onorevole Emiliano Fossi vince definitivamente l'Oscar alle bufale sul Governo guidato da Giorgia Meloni. Oggi, durante la firma dell'accordo del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione alla quale noi eravamo presenti, il presidente del Consiglio ha ribadito il miliardo di euro previsto per la Toscana. Secondo Fossi, una somma che equivale al presentarsi 'a mani vuote'.

Persiste, l'Onorevole del Pd, a sostenere che il Governo non abbia previsto fondi per l'alluvione. Falso. Oggi, il presidente Meloni ha garantito 66 milioni in più già dalla prossima settimana. Per Fossi denari che equivalgono a 'niente'. Il vero niente sono i lavori mai eseguiti in anni di governo monocolore per mettere in sicurezza i territori dal pericolo dissesto idrogeologico e alluvioni. E ancora si attacca, Fossi, ma con le unghie sui vetri però, quindi scivolando, ai sempre tanto decantati dal suo partito tagli alla sanità o ai fondi del PNRR sottratti.

Mentre la presidente del Consiglio faceva visita a bambini sopravvissuti alla guerra e curati al Meyer di Firenze, Fossi ha trovato il tempo di stilare gli ennesimi attacchi strumentali e ideologici. A non rispettare i toscani sono coloro che sanno solo accusare con livore, privi del minimo senso di opportunità e di rispetto per le istituzioni, certi che così si saranno accaparrati l'ennesima pagina di giornale". Lo scrive, in una nota, il deputato e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Fabrizio Rossi.