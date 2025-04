Attualità Fruit • Caffè & Natura cerca personale a Grosseto 15 aprile 2025

15 aprile 2025 214

214 Stampa

Redazione

Grosseto: Tutto il buono di frutta, verdura, centrifughe, frullati, insalatone e tanto altro: Fruit • Caffè & Natura è il bar dove salute e gusto si incontrano, dando vita a mix golosi e colorati per la colazione, il pranzo e la merenda. Si trova all'interno del Centro Commerciale Maremà, in via Ecuador, ed è alla ricerca di un/a nuovo/a figura da inserire da subito nel team. Gli interessati possono inviare il curriculum vitae all'indirizzo e—mail fruitbargrosseto@gmail.com.

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Fruit • Caffè & Natura cerca personale a Grosseto Fruit • Caffè & Natura cerca personale a Grosseto 2025-04-15T11:15:00+02:00 104 it Si trova all'interno del Centro Commerciale Maremà, in via Ecuador, ed è alla ricerca di una nuova figura da inserire da subito nel team. PT1M /media/images/Dipendente-Fruit.jpg /media/images/thumbs/x600-Dipendente-Fruit.jpg Maremma News Grosseto, Tue, 15 Apr 2025 11:15:00 GMT