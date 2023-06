Frosinone in Serie A: ecco tutte le squadre al top nei playoff e flop retrocessione

I Ciociari sono stati i primi a raggiungere la promozione matematica in Serie A mentre il Genoa continua a dominare perché sta disputando un campionato di altissimo livello.



Tra le favorite dei playoff ci sono Bari e Sudtirol, mentre Cagliari e Parma restano le underdog, ma non bisogna dimenticare che anche la Reggina, il Pisa, Ascoli e Palermo, sono in prima linea per agguantare le prime 8 posizioni.

Ecco la situazione nella Serie Cadetta fra top e flop in un campionato esplosivo con tantissime sorprese.

Il Frosinone di Grosso è la migliore squadra del campionato

Il Frosinone vola in Serie A e festeggia la promozione, ma questo dato non stupisce, perché il Campione del Mondo 2006 Fabio Grosso ha lavorato duramente negli ultimi anni per ottenere questo traguardo, infatti, i Ciociari dominano tutte le statistiche della categoria con il miglior reparto offensivo e la migliore difesa del campionato.

Bari e Sudtirol sono le favorite per la vittoria dei playoff

Oltre al Genoa che ha trovato il suo porto sicuro in Serie A, Bari e Sudtirol sono le principali favorite per la vittoria dei playoff, perché stanno disputando un campionato di altissimo livello. I Galletti hanno messo l’occhio sul secondo posto da mesi, mentre i Rot Weiss non hanno perso una partita dal 26 dicembre fino al 10 aprile, quando sono usciti sconfitti proprio dallo scontro diretto per terzo e quarto posto contro il Bari. Queste due squadre sono le favorite assolute per la vittoria dei playoff.

Parma e Cagliari sono le underdog per la vittoria dei playoff

Parma e Cagliari hanno incontrato tantissimi problemi quest'anno e tuttavia hanno disputato un buon campionato, piazzandosi nella parte alta della serie B. Anche se partono da sfavorite, queste due underdog potrebbero tranquillamente agguantare la promozione, perché hanno dimostrato in questo campionato che è possibile ribaltare ogni situazione negativa.





Spal e Benevento sono spacciate

Il Benevento rotola in Serie C insieme alla Spal, due società in confusione che in comune non hanno solo il flop stagionale, ma anche il passaggio di diversi allenatori fra cui due Campioni del Mondo 2006, rispettivamente De Rossi per la squadra di Ferrara e Cannavaro per i Giallorossi, che tentò di dimettersi soltanto due gare dopo aver ricevuto l’incarico.

Se la Spal ha dato qualche segno di vita in più, il Benevento sembra aver accettato il suo destino, non soltanto da parte dei giocatori, che hanno disputato il 90% del campionato senza stimoli e in maniera remissiva, ma anche, e soprattutto, da parte della società, che prima nel mercato estivo ha smontato quanto di buono c’era e poi nel mercato di riparazione non ha fatto nulla per acquistare calciatori di qualità, atleti adeguati a questa categoria. Due destini molto simili, anche se la Spal ha mostrato anche di voler fare il salto di qualità, acquistando persino l’ex Giallorosso di Roma Nainggolan.