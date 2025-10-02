FrecciaRosa da 15 anni in viaggio per diffondere cultura prevenzione oncologica

• un progetto promosso dal Gruppo FS e Fondazione IncontraDonna

• in Toscana consulenze mediche gratuite a bordo di Frecce da Firenze per Milano e Roma, Intercity Roma-Grosseto e Regionale Firenze-Pisa-La Spezia

• nel 2024 raggiunti oltre 42 milioni di passeggeri

Roma: FrecciaRosa torna per il quindicesimo anno consecutivo a bordo di Frecce, Intercity e Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo FS Italiane), dove, durante il mese di ottobre, si potranno ricevere consulenze mediche gratuite con i medici dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM). Confermata la tappa a Scalo San Lorenzo, negli spazi di FS Logistix, con il truck della prevenzione.

La campagna nazionale di sensibilizzazione e divulgazione scientifica, promossa da Gruppo FS e Fondazione IncontraDonna, con il supporto dell’AIOM, è stata presentata questa mattina a Roma dal Ministro della Salute, Orazio Schillaci; dal Presidente del Gruppo FS Italiane Tommaso Tanzilli; dal Presidente di Trenitalia, Stefano Cuzzilla; dalla Fondatrice di Fondazione IncontraDonna, Adriana Bonifacino; dalla Consigliera Federale della FIR, Silvia Pizzati; dal Segretario Generale della FIGC Marco Brunelli, e dal Presidente Eletto AIOM, Massimo di Maio.

In Toscana le consulenze mediche gratuite saranno eseguite a bordo di alcune Frecce in servizio da Firenze per Milano e Roma, sull’ Intercity Roma-Grosseto l’8 ottobre e sul Regionale Firenze-Pisa-La Spezia il 29 ottobre.

Ogni giorno, in Italia, più di 1.000 persone ricevono la diagnosi di cancro: nel 2024 sono stati stimati 390.100 nuovi casi. Gli stili di vita corretti e la partecipazione ai tre programmi di screening previsti dal Servizio Sanitario Nazionale rappresentano strumenti fondamentali contro il cancro: fino al 40% dei casi può essere evitato proprio grazie a buone pratiche di prevenzione.

“Portare la prevenzione sempre più vicino alle italiane e gli italiani è una priorità assoluta. Dobbiamo sensibilizzare i cittadini a prendersi cura della propria salute, anche quando si sta bene - spiega il Ministro della Salute, Prof. Orazio Schillaci -. Vincere il cancro è una sfida che abbiamo messo al primo posto da subito e lavoriamo ogni giorno per promuovere gli stili di vita sani e migliorare l’adesione ai programmi di screening gratuiti offerti dal Servizio Sanitario Nazionale. Servono un impegno collettivo ed un approccio proattivo: in questa direzione si muove anche la campagna FrecciaRosa che da 15 anni attraversa in treno l'Italia per rafforzare, grazie al contributo prezioso di medici e volontari, la prevenzione del tumore al seno”.

“FrecciaRosa è la testimonianza concreta dell’impegno del Gruppo FS per la salute e il benessere delle persone”, ha dichiarato Tommaso Tanzilli, Presidente del Gruppo FS Italiane. “La collaborazione con Fondazione IncontraDonna, AIOM e con tutte le Istituzioni coinvolte dimostra quanto sia fondamentale creare sinergie quando si affrontano temi così rilevanti per la collettività. In quindici anni - ha sottolineato Tanzilli - FrecciaRosa è diventata un punto di riferimento a livello nazionale per la prevenzione oncologica, raggiungendo milioni di viaggiatori e trasformando il treno e le stazioni in spazi di informazione, dialogo e sensibilizzazione”.

“Da quindici anni FrecciaRosa attraversa tutto il territorio nazionale - afferma Adriana Bonifacino, Fondatrice di Fondazione IncontraDonna -. In alcune fasce di età, sarà possibile effettuare anche visite senologiche e l’eventuale ecografia di supporto, per meglio indirizzare agli approfondimenti nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale. In Italia sono attivi tre programmi di screening oncologico, rivolti a specifiche fasce di età, per la diagnosi precoce dei tumori della mammella, della cervice uterina e del colon-retto. L’adesione della popolazione resta però ancora disomogenea tra le Regioni, evidenziando la necessità di potenziare la sensibilizzazione e l’organizzazione territoriale. Basta pensare che la partecipazione complessiva si attesta al 41%”.

Il progetto nell’ultima edizione ha raggiunto 42 milioni di passeggeri, con 1.500 prestazioni erogate, 46 treni e oltre 100 tra medici e volontari coinvolti e 22.708 copie del “Vademecum della Salute” distribuite. A questo si aggiungono oltre 200 prestazioni gratuite eseguite a circa 150 persone tra screening oncologici, vaccinazioni HPV e antinfluenzale a Scalo San Lorenzo.

L’appuntamento, divenuto nel tempo un momento di grande valore sociale e sanitario, ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per il terzo anno consecutivo, la prestigiosa Medaglia del Presidente della Repubblica.

LE NOVITÀ DELLA QUINDICESIMA EDIZIONE

Tra le novità dell’edizione 2025, il nuovo claim della campagna: “Da 15 anni la prevenzione viaggia con noi”, che sottolinea la continuità e la solidità di un impegno che ogni anno accompagna milioni di cittadini, insieme a un logo rinnovato, caratterizzato da un design moderno, inclusivo, visibile ed efficace, e al nuovo sito frecciarosa.it.

FrecciaRosa quest’anno si arricchisce anche delle collaborazioni con la FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio e con la Federazione Italiana Rugby che sosterranno l’iniziativa nella diffusione dei messaggi di prevenzione e sensibilizzazione.

Fondazione IncontraDonna, inoltre, destinerà a un progetto di ricerca sul tumore del seno, un contributo concreto per ampliarne la portata in ambito scientifico e rafforzarne ulteriormente il valore sociale. IncontraDonna ha conferito a Carolyn Smith un premio speciale, in qualità di Special Ambassador, quale riconoscimento per il sostegno offerto al progetto nel corso degli anni.

PREVENZIONE A BORDO TRENO E NEGLI SPAZI DI FS LOGISTIX

Durante l’intero mese di ottobre, dal lunedì al venerdì, i viaggiatori che scelgono di spostarsi con le Frecce, Intercity o i treni del Regionale, su una lista di tratte disponibili sul sito di Trenitalia.com, avranno la possibilità di ricevere a bordo un servizio gratuito di informazione e consulenza medica sulla prevenzione oncologica, grazie ai professionisti messi a disposizione da AIOM. A questo si affianca la possibilità di prenotare teleconsulti, un’opportunità pensata per chi desidera ricevere chiarimenti e suggerimenti da approfondire successivamente presso le strutture del Sistema Sanitario Nazionale.

Medici e volontari della Fondazione IncontraDonna saranno inoltre presenti sui treni per distribuire il “Vademecum Salute”, redatto in collaborazione con il Ministero della Salute, disponibile anche in formato digitale e tradotto in più lingue, in modo da raggiungere un pubblico sempre più ampio.



