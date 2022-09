Politica Fratoianni (Verdi Sinistra): "La battaglia per il salario minimo è fondamentale" 15 settembre 2022

15 settembre 2022 148

148

Redazione Roma: “Oggi il Salario Minimo è entrato con forza nel dibattito pubblico italiano. Finalmente. Ma attenzione, non tutte le proposte sono uguali. Ce lo ricorda molto bene la direttiva europea approvata ieri, che non obbliga il nostro Paese a introdurlo per legge. Allo stesso modo, c'è chi ne parla ma senza voler mettere una soglia minima. E allora, mi permetto di dire, che senso ha? Lo dico allora senza paura di smentita. La nostra proposta è la più coraggiosa ed efficace”. Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra. “La nostra proposta - prosegue il leader di SI - è la più coraggiosa ed efficace innanzitutto perché traccia una linea: Sotto 10€ l'ora non è lavoro ma sfruttamento. E poi perché collega il salario minimo alla contrattazione collettiva, dando forza al lavoro dei sindacati. Se il tuo contratto nazionale di riferimento prevede più di 10€ l'ora, quello diventa il salario minimo nel tuo settore”. “Per l’Alleanza Verdi Sinistra questa è una battaglia fondamentale. Voglio quindi fare un appello a tutte le forze progressiste che siederanno con noi - conclude Fratoianni - nel prossimo Parlamento: uniamo le nostre forze per rendere realtà il salario minimo in Italia”.

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Politica Fratoianni (Verdi Sinistra): "La battaglia per il salario minimo è fondamentale" Fratoianni (Verdi Sinistra): "La battaglia per il salario minimo è fondamentale" 2022-09-15T18:03:00+02:00 230 it Elezioni. Salario Minimo, On. Nicola Fratoianni (Verdi Sinistra): "La battaglia per il salario minimo è fondamentale, 10 euro all’ora. Le forze progressiste nel prossimo Parlamento la rendino realtà" PT1M /media/images/Nicola-Fratoianni-10.jpg /media/images/thumbs/x600-Nicola-Fratoianni-10.jpg Maremma News