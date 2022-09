Fratoianni (Verdi Sinistra): "All'apertura delle scuole mancano docenti e personale"

La scuola non può essere sempre l’ultima ruota del carro.



Roma: «Oggi riaprono le scuole. Ma all'appello pare che manchino circa 500 presidi, 15mila tra personale amministrativo e collaboratori scolastici, oltre 150mila docenti. La pandemia sembra rimossa dalla memoria. Le classi pollaio sono ancora lì, mentre mancano sistemi di aerazione e spazi adeguati. Lo diciamo dalla primavera del 2020, purtroppo inascoltati».

Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra.

«Anche con il governo Draghi - prosegue il leader di SI - è andato in onda sempre lo stesso film. Tutti si riempiono di belle parole, ma la scuola rimane l'ultima ruota del carro. Forse è arrivata l’ ora di mettere fine a tutto ciò».

«Innanzitutto, assumendo stabilmente tutto il personale, docente e non solo, di cui si ha bisogno. Poi, riducendo il numero di alunni e alunne per classe. Basta classi pollaio. Massimo 15 in ogni aula, garantendogli però spazi adeguati. Mi sembra davvero - conclude Fratoianni - il minimo sindacale».