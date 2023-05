Fratelli d’Italia presenta i propri candidati nei comuni al voto

Rossi, Petrucci, Minucci: “Abbiamo messo in corsa, donne e uomini validi e preparate che sapranno ben rappresentare la destra nei territori”.



Grosseto: “Tra poco più di una settimana andremo al voto in ben cinque comuni della nostra provincia: Monte Argentario, Gavorrano, Magliano e Semproniano, dove verranno rinnovati sia consigli comunali, che sindaci e noi di Fratelli d’Italia siamo pronti a questa importante sfida”, è quanto affermano il Deputato e coordinatore regionale FDI-Toscana, Onorevole Fabrizio Rossi, la senatrice Simona Petrucci e il coordinatore provinciale Fratelli d’Italia Grosseto, Luca Minucci.





“Abbiamo voluto oggi riunire qui a Grosseto, - commentano Rossi, Petrucci e Minucci - i nostri candidati che saranno presenti nelle varie liste civiche di centrodestra, così da preparare l’ultimo race finale e fare il punto della situazione prima del voto del 14 e 15 maggio. Siamo fortemente convinti che attraverso i nostri uomini e donne presenti nelle varie liste civiche a sostegno dei candidati sindaco, sapranno dare quel giusto apporto per raggiungere la vittoria finale”

“Siamo adesso più che mai convinti che abbiamo fatto le scelte giuste appoggiando la candidatura di Arturo Cerulli a sindaco di Monte Argentario, come quella di Andrea Maule a Gavorrano, e quella di Diego Cinelli a Magliano in Toscana.





Un capitolo a parte, e soprattutto speciale, lo riserviamo a Luciano Petrucci, il nostro primo sindaco di Fratelli d’Italia in provincia di Grosseto eletto nel 2018, che in questa tornata elettorale correrà da solo, in quanto il centrosinistra non è riuscito a mettere in piedi un candidato concorrente nel comune di Semproniano. Qui, sarà importante superare il minimo previsto dalla legge elettorale sul quorum dei votanti. Ma siamo altresì sicuri che i cittadini di Semproniano andranno a votare domenica 14 e lunedì 15, in quanto Luciano e tutta la sua squadra ha governato bene, e si merita la riconferma in quel comune”, concludono il Deputato Fabrizio Rossi, la senatrice Simona Petrucci e il coordinatore provinciale, Luca Minucci.

Presenti alla conferenza stampa anche il vice coordinatore provinciale, Mario Pellegrini, il vicesindaco di Grosseto Bruno Ceccherini, l’assessore Erika Vanelli, il capogruppo FDI-Grosseto Andrea Guidoni e il consigliere Lorenzo Lauretano, la consigliera provinciale Guendalina Amati, il consigliere comunale di Civitella, Franco Rossi e i presidenti dei circoli di FDI Argentario, Giulio Tambelli e di Gavorrano, Roberta Grazioli.

Questi i nominativi dei candidati iscritti a Fratelli d’Italia presenti nelle liste.

Monte Argentario. “Lista Civico 23 – Arturo Cerulli Sindaco”: Michele Vaiani, Chiara Orsini, Paola Pucino, Affrico Tortora;

Gavorrano. “Noi per Gavorrano – Andrea Maule Sindaco”: Gianfranco Iacomelli, Gina Redi, Gilberto Stefanini, Stefano Tosi, Chiara Vitagliano;

Magliano in Toscana. “Magliano Comune Aperto – Diego Cinelli Sindaco”: Fabio Angeli, Laura Biagiotti, Tiziana Galli, Andrea Moscatelli, Laura Tattarini;

Semproniano. “Lista Civica Semproniano Bene Comune – Luciano Petrucci Sindaco”.





