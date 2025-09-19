Fratelli d’Italia in campo per la svolta in Toscana: Antonella Sberna in provincia di Grosseto a sostegno di Alessandro Tomasi

Grosseto: Continua la mobilitazione di Fratelli d’Italia in vista delle elezioni regionali in Toscana. Dopo il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ieri la vicepresidente del Parlamento europeo, Antonella Sberna, ha visitato la provincia di Grosseto per sostenere la candidatura di Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia e candidato del centrodestra alla guida della Regione.

Tre le tappe della giornata: a Capalbio, presso Le Burle, si è svolto il primo incontro pubblico, al quale ha preso parte il presidente del Circolo di Fratelli d’Italia, Alessio Bordo, che si è rivelato un interessante momento di confronto con i cittadini; a seguire, la visita a Marina di Cala Galera, punto nevralgico dell’economia nautica e turistica, con il direttore del porto Pietro Capitani, e all’azienda Nautica, un’eccellenza dell’Argentario e un riferimento sicuro per la nautica da diporto nazionale, insieme al direttore generale Leopoldo Bartolini, al coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Elio Schiano, alla vice Mara Scotto e all’assessore all’Ambiente del Comune di Monte Argentario Michele Vaiani. Ultimo incontro, infine, al ristorante Celeste di Porto Santo Stefano.





“L’Europa è forte quando i suoi territori sono protagonisti – ha dichiarato Sberna –. La candidatura di Tomasi va in questa direzione: serve una Regione che sappia dialogare con Bruxelles, valorizzando le proprie eccellenze e costruendo opportunità reali per i cittadini”.

Accanto all’europarlamentare di Fratelli d’Italia erano presenti anche i deputati Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente e commissario provinciale FdI, e Fabrizio Rossi. “Tomasi è la sintesi di competenza, esperienza amministrativa e capacità di ascolto – ha sottolineato Rotelli –. Il suo progetto rappresenta un cambiamento necessario, soprattutto per questo territorio, troppo a lungo trascurati dalle scelte regionali”. “La Toscana ha bisogno di voltare pagina – ha aggiunto Rossi –. Fratelli d’Italia è in campo con determinazione e con una squadra pronta a dare risposte ai cittadini”.



