Fratelli d’Italia Grosseto presenta la nuova classe dirigente. Vedi il filmato

Grosseto: Presentato stamattina 11 marzo 2023 presso la sede provinciale di FDI Grosseto il nuovo coordinatore provinciale Luca Minucci e i vice provinciali Mario Pellegrini e Agostino Ottaviani. A fare gli onori di casa i parlamentari maremmani di Fratelli d’Italia, a partire dal coordinatore regionale Onorevole Fabrizio Rossi e dalla Senatrice Simona Petrucci.





“Andremo avanti con le nostre battaglie per i territori della nostra provincia. Cosa che faremo a testa alta usando sia il cuore che la testa. Lo faremo con il massimo impegno, come del resto abbiamo sempre fatto”, queste le parole con le quali ha esordito il nuovo coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, l’orbetellano Luca Minucci.

“Siamo partiti da lontano ad inizio 2013, quando abbiamo fondato a Grosseto FDI, assieme a Luca Minucci, Mario Pellegrini, Giulio Tambelli, Mirco Butelli, Manuel Ciarpi e pochi altri, uscendo dal PdL, quando tutti ci davano per falliti prima di partire. Adesso, a dieci anni di distanza, siamo arrivati ad essere la prima forza politica della Nazione e anche in provincia di Grosseto”, rivendica con orgoglio il coordinatore regionale Toscano e Deputato di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi.

“Siamo il primo partito della provincia, e come tale rivendichiamo il nostro importante ruolo centrale per tutto il centrodestra maremmano. – afferma Luca Minucci – Per questo, proprio in vista delle prossime elezioni amministrative abbiamo fatto delle scelte politiche ben chiare come ad esempio a Gavorrano dove appoggeremo Andrea Maule ed a Monte Argentario affianco di Arturo Cerulli. Per il resto dei comuni maremmani dove andremo al voto nella prossima primavera, stiamo valutando sia per Magliano che per Castell’Azzara, la possibilità di un candidato unico che rappresenti tutta la coalizione di centrodestra in grado di sconfiggere la sinistra. Per Semproniano, penso che non ci siano problemi nel ripresentare il sindaco uscente Luciano Petrucci che ha lavorato benissimo in questi cinque anni”.





“Ringrazio Fabrizio Rossi e Bruno Ceccherini per avermi scelto e fatto entrare circa sette anni fa, nella grande famiglia che è rappresentata da Fratelli d’Italia – commenta il senatore di FDI, Simona Petrucci –. Con Minucci (ndr. attuale Assessore all’Ambiente del comune di Orbetello) ho lavorato spesso assieme e condiviso tanti progetti relativi ai temi dell’ambiente, quando anch’io fino a poche settimane fa ricoprivo l’incarico di assessore all’Ambiente per il comune di Grosseto. La mia idea è sempre quella di portare avanti i nostri valori: patria, famiglia, libertà e ambiente. Adesso che sono in Parlamento continuerò a lottare per Grosseto e la Maremma”.





“Ringrazio tutta la classe dirigente maremmana, - sottolinea il Deputato, Fabrizio Rossi - perché se siamo arrivati dove siamo adesso, tanto dipende da questi uomini e donne di partito. Siamo una realtà politica molto radicata sul territorio provinciale, che è in continua e costante crescita, e sono sicurissimo che con Luca Minucci, Mario Pellegrini, Agostino Ottaviani e tutti gli altri faremo grandi cose per il nostro territorio provinciale e per tutta la Maremma”.

“Infine, un ultimo pensiero Fabrizio Rossi lo rivolge ad una persona che oggi non è più tra noi, Mirco Butelli, primo segretario amministrativo di FDI Grosseto e fondatore del partito a Grosseto, alla quale la sede grossetana è intitolata”.





