Fratelli d’Italia Grosseto: “Appello al voto per amministrative ed Europee”

Fabrizio Rossi, Luca Minucci: “Sabato 8 e domenica 9 giugno appuntamento importante per gli italiani. Possiamo finalmente cambiare l’Europa e dare una svolta nei comuni amministrati dalla sinistra”.



Grosseto: “Fratelli d’Italia è una realtà forte e ben radicata su tutto territorio provinciale, pronta a governare in tutti i territori comunali della provincia di Grosseto e aperta alle sfide europee”, - con queste parole il deputato Fabrizio Rossi, coordinatore regionale e Luca Minucci, presidente provinciale Fratelli d’Italia Grosseto – si rivolgono agli elettori in vista del voto per le europee e amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno. “Siamo arrivati, - commentano Rossi e Minucci - alla vigilia di un importante appuntamento: sabato e domenica gli elettori maremmani hanno la possibilità, con il loro voto, di far cambiare rotta definitivamente a tutti quei comuni governati in quest’ultimi decenni dal Pd e dalla sinistra. Siamo presenti a Follonica con la lista di Fratelli d’Italia a sostegno del candidato sindaco civico Matteo Buoncristiani. Ma siamo presenti, con i nostri candidati, anche in moltissime altre liste civiche nei comuni di Casteldelpiano, Arcidosso, Cinigiano, Seggiano, Civitella Paganico, Roccastrada, Scarlino, Isola del Giglio, Sorano, Massa Marittima, Montieri, Monterotondo, con uomini e donne che corrono non solo per un seggio in consiglio comunale, ma per cambiare i propri territori dopo anni di immobilismo. Con i vari sindaci civici e di riferimento del centrodestra, andremo a costruire una provincia diversa, al passo con le sfide future, più moderna, più competitiva, meno isolata”.

“Infine, ma non ultimo c’è un altro appuntamento e voto importante, ed è quello che invece abbraccia tutti i cittadini residenti nella nostra provincia, che è rappresentato dalle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo. Fratelli d’Italia è la spina dorsale del centrodestra italiano ma pronta a cambiare questa Unione Europea deludente, con la stessa coerenza e lo stesso impegno che Giorgia Meloni mette nell’azione di governo. Chi vota Fratelli d’Italia sa che vota per l’Europa delle nazioni e dei popoli contro l’Europa dei burocrati e dell’immigrazione clandestina. L’Europa dei valori cristiani ritrovati e non delle imposizioni della cultura gender. Per la famiglia e la vita, contro il relativismo etico”, concludono Fabrizio Rossi e Luca Minucci.