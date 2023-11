Politica Fratelli d’Italia Grosseto ancora in città con un gazebo: “E’ importante incontrare i cittadini” 17 novembre 2023

Grosseto: Continuano gli incontri con la cittadinanza da parte di Fratelli d’Italia Grosseto. I rappresentanti del partito di Giorgia Meloni saranno nuovamente in Corso Carducci (davanti allo Chalet) sabato 18 novembre dalle ore 16:30 alle 19:30. “Abbiamo allestito il gazebo – dice il coordinatore comunale Luca Vitale, - così da dare ai cittadini l’opportunità di incontrare i dirigenti locali del nostro partito, così da recepire e condividere proposte e attività politiche svolte dalla nostra amministrazione comunale, nonché le iniziative portate avanti dal governo nazionale in questo periodo”. “Informazione e coinvolgimento – prosegue Vitale, - sono la linfa della politica vicina ai cittadini, e il gazebo in città è una di queste. Infatti, uno spazio aperto ai cittadini nel cuore di Grosseto, diventa un punto di ascolto per coloro che desiderano informarsi sulle attività politico-amministrative della nostra città”. “Rimanere informati è importante. Fratelli d'Italia Grosseto crede fortemente nella trasparenza e nell'importanza dell'informazione. Pertanto invitiamo tutti i cittadini interessati a unirsi a noi e a partecipare attivamente, contribuendo alla costruzione di un futuro migliore per la nostra città”, conclude Luca Vitale.

