Fratelli d’Italia: “Grave atto di aggressione e piena solidarietà al consigliere comunale Mazzini”

Castiglione della Pescaia: “Non ci parole per esternare lo sdegno e la rabbia per quanto accaduto. Una persona come il consigliere comunale Edoardo Mazzini, apprezzato e stimato da tutti, disabile, sul quale si è accanito con ferocia inaudita un delinquente per rubargli un orologio, strappandoglielo dal polso e facendolo cadere rovinosamente a terra. Un vile atto, che deve essere punito severamente. Atto, che deve far riflettere su quanto ancora vi siano certi soggetti inqualificabili che non rispettano le persone.

A Edoardo Mazzini, va tutta la solidarietà e vicinanza del nostro partito, nella speranza che quanto prima venga individuato il vigliacco malvivente da parte delle Forze dell’ordine e consegnato alla Magistratura per una pena esemplare, poiché ai danni di una persona disabile”. È quanto affermano l’On.le Fabrizio Rossi coordinatore regionale FDI-Toscana, Luca Minucci, coordinatore provinciale Grosseto e Giuseppe Cucinotta, responsabile prov. dipartimento disabilità.